राजस्थान के राजसमंद में घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, पिता ने 15 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट

राजस्थान के राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। नेडच गांव की मेघवाल बस्ती में एक पिता ने कथित घरेलू विवाद के चलते अपनी ही 15 वर्षीय नाबालिग बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका की पहचान जसोदा मेघवाल के रूप में हुई है। इस खौफनाक वारदात के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया, जिससे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल व्याप्त है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी नारायण लाल पुत्र घीसा मेघवाल और उसकी बेटी जसोदा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में केवल पिता और बेटी ही मौजूद थे। विवाद इतना बढ़ गया कि नारायण लाल ने आपा खोते हुए बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना नृशंस था कि जसोदा की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता घर से फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही खमनोर थाना पुलिस में हड़कंप मच गया। डीएसपी शिप्रा राजावत और खमनोर थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास मौजूद ग्रामीणों से पूछताछ की। मौके की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए।

पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या के तरीके, समय और प्रयुक्त हथियार को लेकर महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं कर रही है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, रिश्तों में तनाव और पूर्व विवादों की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है।

इस सनसनीखेज हत्या के बाद पूरे नेडच गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी का व्यवहार पहले भी संदिग्ध रहा है, हालांकि इस तरह की वारदात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नाबालिग बेटी की हत्या से ग्रामीणों में गुस्सा है और वे आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

खमनोर थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और रिश्तेदारों व परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।