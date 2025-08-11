राजस्थान: राजसमंद के एनिकट में डूबे दो मासूम और दादी; तीनों की मौत

राजस्थान में राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। गांव के पास बने एक एनिकट में नहाने गए दो मासूम बच्चों की जान चली गई

राजस्थान में राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। गांव के पास बने एक एनिकट में नहाने गए दो मासूम बच्चों की जान चली गई, और उन्हें बचाने पहुंची दादी भी मौत के आगोश में समा गई। एक पल की लापरवाही ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया और गांव में मातम छा गया। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

रोज की तरह दो मासूम बच्चे अपनी दादी के साथ बकरियां चराने गए थे। धूप और गर्मी से राहत पाने के लिए वे एनिकट में नहाने के लिए उतर गए। उन्हें क्या पता था कि ये खेल-खेल में लिया गया फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। एनिकट की गहराई का अंदाजा नहीं था, और पैर फिसलते ही दोनों बच्चे पानी के अंदर चले गए।

बच्चों की चीख-पुकार सुनते ही पास ही बैठी दादी का दिल कांप उठा। एक पल की देरी किए बिना वह पानी में कूद पड़ी। लेकिन गहराई ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उम्र की मार, पानी की तेज बहाव और अंदर की दलदली मिट्टी ने उन्हें धीरे-धीरे निगल लिया। तीनों की चीखें कुछ ही पलों में शांत हो गईं, और वहां पसरा सन्नाटा गांव की फिजाओं को चीरने लगा।

जब गांववालों को इस घटना की भनक लगी, तो दौड़ते-भागते लोग एनिकट पर पहुंचे। वहां सिर्फ पानी था, और उस पानी में गुम हो चुकी थीं तीन जिंदगियां। सूचना मिलते ही देवगढ़ थाने के थानाधिकारी अनिल बिश्नोई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शवों को एनिकट से बाहर निकाला गया।

तीनों को तुरंत देवगढ़ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

गांव में इस हादसे के बाद मातम पसर गया है। लोग स्तब्ध हैं, आंखों में आंसू और दिल में डर है। एक दादी जो हमेशा अपने पोतों की सुरक्षा के लिए हर खतरे के सामने खड़ी रहती थी, वही अब उन्हें बचाते-बचाते खुद भी दुनिया छोड़ गई।