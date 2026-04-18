राजस्थान में राजे के नाम से वायरल हुआ फेक लेटर, जानिए क्या है पूरा मामला

राजस्थान की राजनीति में शनिवार को उस वक्त हलचल मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

राजस्थान की राजनीति में शनिवार को उस वक्त हलचल मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पास नहीं हो पाने के तुरंत बाद सामने आए इस पत्र ने सियासी माहौल को अचानक गरमा दिया। एक निजी न्यूज चैनल के लोगो और बैकग्राउंड में AI का उपयोग कर किसी अज्ञात ने इस मामले को और सनसनीखेज बना दिया।

वायरल दावे के अनुसार यह कथित पत्र मोहन भागवत को संबोधित बताया गया था। पत्र में महिला आरक्षण और बिल को लेकर बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाए गए थे। खबर सामने आते ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया और इसे पार्टी के भीतर संभावित असंतोष से जोड़कर देखा जाने लगा।

कथित पत्र में गंभीर आरोप, अंदरूनी रणनीति का दावा कथित पत्र में कई गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया था। इसमें कहा गया कि पार्टी उन राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जहां उसका जनाधार मजबूत है। साथ ही विपक्षी वोटों को विभाजित कर उनके प्रभाव को कम करने की रणनीति अपनाने का भी आरोप लगाया गया।

इसके अलावा 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर एससी, एसटी और ओबीसी प्रतिनिधित्व को सीमित रखने जैसे आरोप भी पत्र में शामिल बताए गए। पत्र के अंत में वसुंधरा राजे के कथित हस्ताक्षर भी दिखाए गए, जिससे इसे विश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई।

राजे का सख्त खंडन- फर्जी और भ्रामक बताया पत्र मामला बढ़ता उससे पहले ही वसुंधरा राजे ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साफ कहा कि यह पत्र पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। उन्होंने इसे “शुभचिंतकों की करगुजारी” बताते हुए कहा कि सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती।

राजे ने महिला आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने का जो प्रयास हो रहा है, उसका वह समर्थन करती हैं और देश की हर महिला इसका स्वागत करती है।

विपक्ष पर हमला, भ्रम फैलाने की साजिश का आरोप राजे ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले लोग पहले से ही विपक्ष में बैठने की तैयारी कर चुके हैं।” उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश बताया।

उनका कहना था कि झूठे दस्तावेज और भ्रामक खबरों के जरिए राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता।

मामला पहुंचा थाने, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज इस ‘फेक लेटर कांड’ ने अब कानूनी रूप भी ले लिया है। संबंधित निजी न्यूज चैनल ने जयपुर के ज्योति नगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।