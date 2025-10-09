rajasthan rain temperature drop sirohi coldest night north india cold winds राजस्थान में बारिश के बाद बढ़ी सर्दीः सिरोही में सबसे ठंडी रात, उत्तर भारत की हवाओं से ठिठुरन शुरू, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
बारिश थमने के बाद राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर अब राजस्थान में साफ दिखने लगा है। बारिश के बाद से चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी है

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 9 Oct 2025 09:37 AM
राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर अब राजस्थान में साफ दिखने लगा है। बारिश के बाद से चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी है, जिससे राज्य के कई इलाकों में हल्की ठिठुरन महसूस की जा रही है। सिरोही में तो रात का तापमान गिरकर 15.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। वहीं दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है।

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान के सिरोही जिले में गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सीकर, चूरू, नागौर, बीकानेर और गंगानगर जैसे उत्तरी जिलों में भी रात का तापमान लगातार 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। इन इलाकों में सुबह और शाम को हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे लोगों को पंखे और कूलर बंद करने पड़े हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग अब रात के समय हल्के गर्म कपड़े पहनने लगे हैं।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों—हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी जारी है। इस बर्फबारी के चलते वहां से आने वाली ठंडी उत्तरी हवाएं राजस्थान में सर्दी का एहसास बढ़ा रही हैं। बारिश के बाद वायुमंडल में नमी बढ़ी हुई है, और इन हवाओं के प्रभाव से सुबह हल्का कोहरा भी छाने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय दृश्यता में कमी आ सकती है।

हालांकि, राज्य में अब मौसम साफ है और दिन के समय धूप निकलने से हल्की राहत महसूस हो रही है। बीकानेर, जयपुर, अलवर, पिलानी, सीकर और नागौर जैसे जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। सीकर में कल का अधिकतम तापमान मात्र 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे कम था। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में धूप रहने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी संभव है, लेकिन सुबह-शाम उत्तरी हवाओं के चलते ठंडक का असर बना रहेगा।

प्रदेश के कई हिस्सों में अब मौसम में बदलाव साफ दिखने लगा है। रात के समय हवा में नमी और ठंडक बढ़ने से लोगों ने पंखे और कूलर बंद कर दिए हैं। कई जगहों पर बच्चों और बुजुर्गों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि मौसम के ठंडा होने से खेतों में नमी टिक रही है, जो रबी फसलों की बुवाई के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं शहरी इलाकों में भी सुबह-सुबह सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखाई दे रही है।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले चार से पांच दिनों तक राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात का तापमान लगातार गिरता रहेगा। इससे सर्दी का असर और बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के मध्य तक राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

बारिश के बाद अब राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं ने ठंड की दस्तक दे दी है। सिरोही से लेकर सीकर तक लोग सर्द हवाओं की चुभन महसूस करने लगे हैं, और यह ठिठुरन अब आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है।

