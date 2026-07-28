राजस्थान में बारिश का रेड सिग्नल, 25 जिलों में आज जमकर बरसेंगे बादल
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 29 जुलाई से कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के अधिक क्षेत्रों में मानसून और सक्रिय होगा।
बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत मौसम तंत्र के असर से राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार (28 जुलाई) को प्रदेश के 25 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में दो इंच तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब और मजबूत होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी।
2 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन सिस्टम अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। इसके साथ ही राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी विकसित हो रहा है। इन दोनों सिस्टम के संयुक्त असर से राज्य में 2 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है।
25 जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 29 जुलाई से कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के अधिक क्षेत्रों में मानसून और सक्रिय होगा। दक्षिण-पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है।
पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश
प्रदेश में सोमवार को भी कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बीकानेर जिले के कोलायत में सबसे अधिक 54 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सवाई माधोपुर के बरनाला में 52 मिमी, करौली के हिंडौन में 34 मिमी, जोधपुर के शेरगढ़ में 27 मिमी, करौली के नादौती में 24 मिमी, श्रीगंगानगर के श्रीपदमपुर में 17 मिमी, झुंझुनूं के उदयपुरवाटी में 15 मिमी तथा नागौर में 14 मिमी बारिश दर्ज हुई।
इसके अलावा जयपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, अलवर, जालौर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर और बाड़मेर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।
सवाई माधोपुर में सुबह से झमाझम बारिश
सवाई माधोपुर में करीब एक सप्ताह बाद मौसम ने करवट ली। मंगलवार सुबह 6:30 बजे से शहर में बारिश शुरू हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। शहर और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है।
जयपुर में तेज बारिश की संभावना
राजधानी जयपुर में सोमवार को दिनभर उमस और गर्मी के बाद दोपहर में परकोटा सहित कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार और अगले कुछ दिनों तक शहर में तेज बारिश की संभावना जताई है। सोमवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
अजमेर और कोटा में मौसम का अलग असर
अजमेर में सोमवार को तेज धूप और उमस बनी रही। अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह हवा में नमी 85 प्रतिशत और शाम को 66 प्रतिशत रही।
वहीं कोटा में पिछले तीन दिनों से बारिश नहीं होने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में यहां भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान जताया है।
उदयपुर और सीकर में बूंदाबांदी, उमस बरकरार
उदयपुर में दिनभर धूप और उमस के बीच दोपहर बाद कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। शहर का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री और न्यूनतम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार की तुलना में तापमान में बढ़ोतरी भी देखी गई।
सीकर में भी दिनभर उमस बनी रही। दोपहर में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली। यहां अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 24 घंटे में करीब 4 डिग्री अधिक रहा।
जोधपुर में बारिश, अलवर अब भी इंतजार में
जोधपुर में सोमवार दोपहर बाद बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल किसी बड़े अलर्ट की घोषणा नहीं की है, लेकिन शाम और रात के समय बारिश की संभावना जताई गई है। शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
दूसरी ओर अलवर में पिछले तीन दिनों से बादल तो छा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से उमस बनी हुई है। कम बारिश के कारण जिले के बांधों में पानी की आवक भी प्रभावित हुई है। सोमवार को यहां अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी और सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण आने वाले पांच दिनों तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने और भारी बारिश वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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