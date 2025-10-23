दमघोंटू हवा से राहत, राजस्थान में बारिश से सुधरा AQI; जयपुर उदयपुर की हवा हुई ताज़ा

संक्षेप: राजस्थान में दीपावली के बाद से बढ़े वायु प्रदूषण के बीच आखिरकार मौसम ने राहत दी है। भाई दूज से ठीक पहले बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे जयपुर और उदयपुर की हवा में बड़ा सुधार देखने को मिला।

राजस्थान में दीपावली के बाद से बढ़े वायु प्रदूषण के बीच आखिरकार मौसम ने राहत दी है। भाई दूज से ठीक पहले बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे जयपुर और उदयपुर की हवा में बड़ा सुधार देखने को मिला। पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ने लोगों की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन अब वायुमंडल में नमी बढ़ने और हल्की बूंदाबांदी के कारण हवा की गुणवत्ता सामान्य स्तर पर लौटने लगी है।

दीपावली के बाद से राज्य के कई जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ था। जयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर जैसे शहरों में सुबह-शाम AQI 250 से ऊपर जा रहा था, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। धूल और धुएं की परत से सूरज तक धुंधला दिखाई दे रहा था। लेकिन बुधवार को हुई हल्की वर्षा और हवाओं के बदलाव ने इस दमघोंटू माहौल से राहत दी है।

जयपुर में बुधवार शाम दर्ज किया गया AQI अब 130 के आसपास पहुंच गया, जबकि उदयपुर में यह 115 पर आ गया है — जो पहले 200 से अधिक था। विशेषज्ञों के मुताबिक, बारिश ने हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों को नीचे बैठा दिया, जिससे वातावरण साफ हुआ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह सुधार अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि 25 से 28 अक्टूबर के बीच कोटा, उदयपुर और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे वायु गुणवत्ता में और सुधार की संभावना है।

IMD के जयपुर केंद्र के अनुसार, “राज्य में अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। साथ ही, हवा की गति में वृद्धि से प्रदूषण के स्तर में और कमी होगी।”

राजस्थान के तापमान में भी अब हल्की ठंडक का अहसास शुरू हो गया है। बुधवार को बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा। वहीं सिरोही 15.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा जिला रहा। जयपुर में दिन का तापमान 31.2 और रात का 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में रात का तापमान और गिरेगा।

राज्य में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आसमान में हल्के बादल बने हुए हैं। यह सिस्टम नमी बढ़ा रहा है और वातावरण में ठंडक ला रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दीपावली के बाद उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाएं नवंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में अच्छी-खासी ठंड का अहसास कराएंगी।

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, “राजस्थान में नवंबर के मध्य तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। इस समय जो मौसमी परिवर्तन हो रहा है, वह सर्दी के शुरुआती संकेत हैं।”

राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में हल्की धुंध और उत्तर-पूर्वी हवाओं का असर रहेगा।