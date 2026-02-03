राजस्थान में बारिश और कोहरे का येलो अलर्ट, दिन में धूप से राहत, रात में बढ़ी ठंड
राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को राज्य के 7 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 17 जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी दी गई है। इसका असर सोमवार देर रात से ही देखने को मिला, जब सीकर, जयपुर सहित कई जिलों में सुबह 8 बजे तक घनी धुंध छाई रही।
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं, उत्तर और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में कोहरे का असर बना रहने की संभावना है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड का अहसास ज्यादा रहेगा।
बारिश का अलर्ट, 7 जिलों पर नजर
मौसम विभाग ने आज जिन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, वहां हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इससे तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। हालांकि बारिश का दायरा सीमित रहने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
17 जिलों में कोहरे की चेतावनी
प्रदेश के 17 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीकर, जयपुर, झुंझुनूं, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर सहित कई जिलों में दृश्यता कम रही। सुबह के समय सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को खासा सतर्क रहना पड़ा।
बीते 24 घंटे का तापमान
पिछले 24 घंटे में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहने और धूप निकलने से लोगों को तेज सर्दी से कुछ राहत मिली। दिन के समय धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन रात के समय ठंड का असर बरकरार रहा।
सोमवार को भी रहा कोहरे का असर
सोमवार को पूर्वी राजस्थान के करौली और भरतपुर के अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। वहीं, कोटा, बूंदी और बारां के क्षेत्रों में धुंध और बादल छाए रहे। मौसम में इस बदलाव का असर दिनभर बना रहा।
सीकर, पिलानी और फतेहपुर में कोहरे के साथ हल्की सर्द हवाएं चलीं। इसके चलते दिन में ठंडक बनी रही और धूप कमजोर रही। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को दिन में भी सर्दी का अहसास हुआ।
पाली रहा सबसे ठंडा जिला
प्रदेश में सोमवार को सुबह और शाम के समय सर्दी का असर थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। सबसे ठंडा इलाका पाली रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा राज्य के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रहा, जिससे कड़ाके की ठंड से कुछ राहत रही।
आगे कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 24 से 48 घंटों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट बनी रह सकती है। कोहरे का असर सुबह के समय जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद मौसम शुष्क होने की उम्मीद है, हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार अभी बने हुए हैं।
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें।
