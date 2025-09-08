राजस्थान में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त: कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं गांव बने टापू

राजस्थान में लगातार हो रही तेज बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी-नाले उफान पर हैं और कई जगह जनजीवन प्रभावित हुआ है।

उदयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में सोमवार को बड़े हादसे और घटनाएं सामने आईं।

सोमवार सुबह उदयपुर जिले के झाड़ोल के पास नेशनल हाईवे-58 ई (उदयपुर-झाड़ोल-ईडर) पर पहाड़ से भारी-भरकम पत्थर गिरने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई। लैंडस्लाइड के कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। अचानक हुए इस हादसे से ट्रैफिक बाधित हो गया और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

झाड़ोल क्षेत्र में बने ओगणा बांध में कैचमेंट क्षेत्र की बारिश से लगातार पानी की आवक जारी है। 42 फीट क्षमता वाला यह मिट्टी से बना बांध सोमवार सुबह ओवरफ्लो हो गया। इससे आसपास के इलाकों में पानी का बहाव तेज हो गया है।

सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बरामदा और अन्य हिस्सा सोमवार सुबह अचानक गिर पड़ा। घटना स्कूल खुलने से कुछ घंटे पहले हुई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने बताया कि भवन लंबे समय से जर्जर हालत में था और शिक्षा विभाग ने इसे खतरनाक घोषित कर रखा था। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं होने से यह हादसा हो गया। ग्रामीणों में विभाग की लापरवाही को लेकर नाराजगी है।

अजमेर जिले के सावर उपखंड में चिकल्या और लोधा का झोपड़ा गांव पिछले एक सप्ताह से टापू बने हुए हैं। गांव के चारों ओर बांधों का पानी तेज बहाव से बह रहा है, जिससे रास्ते पूरी तरह कट गए हैं। सोमवार को SDRF टीम नाव के जरिए गांव पहुंची और 500 मीटर दूरी तय कर एक गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुलिया निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है।

बाड़मेर में सोमवार सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। तेज हवा के साथ हो रही बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। बीती रात ग्रामीण इलाकों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई।

मौसम विभाग ने सोमवार को राजस्थान के चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट और छह जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ वर्तमान में साउथ-वेस्ट राजस्थान से होकर मध्यप्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसके अलावा एक अन्य ट्रफ साउथ-वेस्ट राजस्थान से उत्तरी गुजरात की ओर सक्रिय है। इसी सिस्टम के कारण जोधपुर और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है।

बारिश और खराब मौसम के चलते सोमवार को उदयपुर (नगर निगम सीमा के स्कूलों को छोड़कर), सलूंबर, जालोर, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले में सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में 9 सितंबर से भारी बारिश के दौर से राहत मिलने लगेगी। हालांकि तब तक कई जिलों में हालात सामान्य होने में समय लगेगा।