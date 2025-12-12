राजस्थान में बारिश का अलर्ट,क्रिसमस के बाद बढ़ेगी सर्दी; माउंट आबू में सबसे कम तापमान

संक्षेप: राजस्थान में दिसंबर का महीना इस बार ठंड और मौसम के उतार-चढ़ाव के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) का असर अब राज्य में भी दिखने लगा है।

राजस्थान में दिसंबर का महीना इस बार ठंड और मौसम के उतार-चढ़ाव के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) का असर अब राज्य में भी दिखने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 18 दिसंबर को हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 25 दिसंबर तक तापमान सामान्य रहने और क्रिसमस के बाद सर्दी बढ़ने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजस्थान के उत्तरी व पश्चिमी जिलों पर पड़ सकता है। खास तौर पर बीकानेर संभाग में शुक्रवार को कहीं-कहीं ऊंचाई वाले बादल छाने के आसार हैं। यह प्रणाली 18 दिसंबर को हल्की बारिश का कारण बन सकती है। विभाग का कहना है कि बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में नमी बढ़ने के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है।

पिछले 24 घंटों में राज्य भर में मौसम साफ रहा। सभी जिलों में धूप खिली रही, जिससे कई शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में रिकॉर्ड हुआ, जो राज्य में सबसे गर्म रहा।

राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू लगातार सबसे ठंडे स्थान के रूप में बना हुआ है। गुरुवार को यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर जिले के फतेहपुर में 4 डिग्री और नागौर में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। इन इलाकों में रात और सुबह के समय गलन महसूस की जा रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 17 दिसंबर तक राजस्थान में तापमान सामान्य के आसपास रहेगा और कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आसमान अधिकतर साफ रहेगा। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में सुबह-शाम हल्की ठंड जारी रहेगी, जबकि पश्चिमी जिलों में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी बनी रह सकती है।

18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ राज्य में सक्रिय रहेगा।

• इस दौरान बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू जिलों में बादल छाने की संभावना है।

• कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है।

• हवा की दिशा बदलने के साथ तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है।

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि इन दिनों में खेतों में खुली कटाई या कटी फसल को सुरक्षित रखें, ताकि नमी या फुहारों से नुकसान न हो।

20 दिसंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने लगेगा और 21 से 25 दिसंबर तक पूरे राज्य में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि उत्तरी राजस्थान—सीकर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ और गंगानगर में हल्का कोहरा छा सकता है। तापमान सामान्य के आसपास रहेगा लेकिन हवाओं में धीरे-धीरे ठंडक बढ़ने लगेगी।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होगी। उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होते ही प्रदेश में दिन और रात दोनों तापमान में कमी आएगी। जनवरी के पहले सप्ताह से ठंड अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है।