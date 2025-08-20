rajasthan rain alert temperature update jaipur udaipur banswara weather forecast राजस्थान में बारिश का अलर्ट: उमस के साथ तापमान 40 डिग्री पार, अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan rain alert temperature update jaipur udaipur banswara weather forecast

राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और मंगलवार से राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 20 Aug 2025 10:24 AM
राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और मंगलवार से राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, दौसा समेत कई जिलों में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के साथ उमस भी बढ़ गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

राजधानी जयपुर सहित उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, दौसा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, टोंक, भरतपुर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बीकानेर और चूरू जिलों में बुधवार को बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों में कहीं-कहीं तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है।

राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां किसानों के चेहरे खिले हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ती उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। बारिश के बावजूद तापमान में कमी नहीं आई है, बल्कि कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है।

मंगलवार को बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो यहां के औसत तापमान से 4 डिग्री अधिक था। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 37.5, गंगानगर में 37.9 और चूरू में 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

उधर, जयपुर में भी दिनभर उमस बनी रही और शाम को हल्की बारिश हुई, जिससे कुछ हद तक राहत महसूस की गई, लेकिन बाद में फिर से नमी भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा जैसे जिलों में भी मंगलवार को बादल छाए रहे और रुक-रुक कर बारिश होती रही।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले तीन से चार दिन तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी, जबकि तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

बारिश के इस दौर से किसानों को फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन आम जनता को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है और प्रदेशवासियों को अगले कुछ दिन इसी तरह के मौसम के लिए तैयार रहना होगा।

