राजस्थान में दो दिन बाद बारिश का अलर्ट: तापमान में गिरावट से बढ़ेगी सर्दी, कई जिलों में बादल छाने की संभावना

संक्षेप: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। प्रदेश में फिलहाल साफ और सुहावना मौसम बना हुआ है, लेकिन दो दिन बाद यानी 25 अक्टूबर से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई गई है।

राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। प्रदेश में फिलहाल साफ और सुहावना मौसम बना हुआ है, लेकिन दो दिन बाद यानी 25 अक्टूबर से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई गई है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, यह सिस्टम दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों को प्रभावित करेगा, जहां 25 से 28 अक्टूबर के बीच बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अन्य अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्यत: साफ रहेगा। हालांकि, हवा के रुख और बादलों की स्थिति में बदलाव से रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा, खासतौर पर सुबह और देर रात के समय हल्की ठंडक महसूस होगी।

पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकांश शहरों में मौसम साफ रहा। जयपुर, सीकर और अलवर के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल जरूर दिखाई दिए। दोपहर से लेकर देर शाम तक आसमान में हल्की धुंध की परत बनी रही।

उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिलों में भी यही स्थिति देखने को मिली। इससे दिन के तापमान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन रात के समय ठंड बढ़ने लगी है।

हाल ही में 21 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई थी। इसके बाद बुधवार को मौसम पूरी तरह साफ रहा, जिससे रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 15.9 डिग्री, सीकर में 16 डिग्री, जबकि पिलानी में तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह पिछले दिनों की तुलना में 4 डिग्री कम है।

इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश में ठंड धीरे-धीरे दस्तक दे रही है और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

राजस्थान में बुधवार को दिन में भी हल्की ठंडक रही। कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया।

प्रतापगढ़, झुंझुनूं और उदयपुर में सबसे अधिक तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं जयपुर, अजमेर और अलवर में तापमान सामान्य से एक-दो डिग्री कम रहा। दिन के समय हल्की ठंडी हवाओं ने मौसम को और सुहावना बना दिया।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 अक्टूबर से राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी इलाकों में नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होगा। इससे कोटा, बारां, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

इससे इन इलाकों में तापमान में और गिरावट आ सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में सर्द हवाएं चलने लगेंगी।