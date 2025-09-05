फिर भीगेगा राजस्थान: मानसून के नए दौर से किसानों की फसलों को राहत, शहरों में जलजमाव की चिंता

राजस्थान में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। प्रदेश में बीते 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने शुक्रवार 5 सितम्बर को सुबह 6.30 बजे नया अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। प्रदेश में बीते 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने शुक्रवार 5 सितम्बर को सुबह 6.30 बजे नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य के 12 जिलों में अगले 3 घंटे के भीतर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में चूरू, नागौर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, सीकर और टोंक शामिल हैं।

अलर्ट में साफ कहा गया है कि इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए सतर्क रहें और बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आने वाले दो से तीन दिन प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर और तेज होगा। खासतौर पर कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। इसका असर किसानों और आमजन दोनों पर पड़ेगा। बारिश से फसलों को राहत मिलेगी लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।

प्रदेश में कई जगहों पर गुरुवार को भी जोरदार बारिश दर्ज की गई। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट में 120 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि जयपुर में दोपहर बाद करीब 54.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अजमेर के बिजयनगर में पांच इंच तक बारिश हुई तो सज्जनगढ़ में 115 मिलीमीटर और भीलवाड़ा में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अजमेर के भिनाई इलाके में 80 मिलीमीटर बारिश हुई। इन इलाकों में निचले हिस्सों में पानी भरने की स्थिति बन गई और स्थानीय प्रशासन को रेस्क्यू की स्थिति पर नजर रखनी पड़ी।

राजधानी जयपुर के लिए भी आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार दिनभर में रिमझिम से लेकर हल्की बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अनुमान है कि दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुरुवार की तुलना में तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

बारिश के चलते राजधानी में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होती रही। इससे मौसम सुहावना बना हुआ है और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है।

विभाग ने लोगों को चेताया है कि भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतें। खासकर उन क्षेत्रों में जहां बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है। किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान खेतों या खुले मैदान में न जाएं।

विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान में मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय है और आने वाले हफ्ते तक इसका असर देखने को मिलेगा। बारिश का यह दौर जहां सूखी फसलों के लिए संजीवनी साबित होगा वहीं शहरी इलाकों में जलजमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है।