राजस्थान में 16 जिलों में बारिश का अलर्ट, नागौर में करंट से बुजुर्ग की मौत, पढ़ें मौसम का हाल
मानसून की विदाई के बाद राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मंगलवार को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को राहत भी दी और मुसीबत भी। मौसम केंद्र जयपुर ने बुधवार को 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
नागौर जिले में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बारिश से भरे पानी में करंट फैल गया, जिससे एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
टोंक जिले में बीसलपुर के बहाव में एक पिकअप फंस गई। इसमें 11 लोग सवार थे। रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बुधवार सुबह पिकअप को पानी से बाहर निकाला गया।
राजधानी जयपुर में मंगलवार दोपहर बाद शुरू हुई बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। जेएलएन मार्ग पर एक घंटे में 71.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। मोती डूंगरी रोड पर 4 फीट पानी भर गया। कई इलाकों में गाड़ियां डूब गईं और जगह-जगह जाम लग गया।
कोटा में भी तेज बारिश हुई। हालांकि, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरप्रूफ रावण का पुतला बारिश में खड़ा रहा, लेकिन इसी मैदान में हो रही रामलीला प्रभावित हो गई और लंका दहन टालना पड़ा।
बीकानेर, सीकर, भरतपुर और अलवर समेत कई जिलों में पिछले 2 दिनों में 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि 4 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। दशहरा (2 अक्टूबर) पर भी तेज बरसात की आशंका जताई गई है।
बारिश ने राजधानी और आसपास के जिलों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन जलजमाव, जाम और हादसों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।
