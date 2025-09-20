राजस्थान के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट: जाते-जाते मानसून बरसा रहा मेघ, कई जगह 4 इंच तक पानी

राजस्थान में मानसून अब विदाई की कगार पर है, लेकिन जाते-जाते भी जमकर बरस रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश दर्ज हो रही है।

मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को आठ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बूंदी के नैंनवा में 86 मिमी, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में 50 मिमी, वजीरपुर में 10 मिमी, बारां के अंता में 7 मिमी बरसात हुई। भीलवाड़ा के बिजौलिया में 100 मिमी, मांडलगढ़ में 52 मिमी, फुलिया कलां में 51 मिमी, कछोला में 21 मिमी और शाहपुरा में 19 मिमी पानी बरसा।

करौली के सपोटरा में 13 मिमी, टोंक जिले के पीपलू में 33 मिमी, देवली में 21 मिमी और टोंक शहर में 55 मिमी बरसात हुई। अजमेर जिले के केकड़ी में 26 मिमी, सरवाड़ में 19 मिमी और गोयला में 18 मिमी बारिश दर्ज हुई। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में 24 मिमी और कोटा जिले के डिगोद में 14 मिमी पानी बरसा। जयपुर में जेएलएन मार्ग पर 9 मिमी और कोटखावदा में 5 मिमी बारिश दर्ज की गई।

18 सितंबर की रात 8 बजे से 19 सितंबर की सुबह 8 बजे तक उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश हुई। उदयपुर के मावली के पास बागोलिया में 144 मिमी, मावली में 117 मिमी, गोगुंदा में 88 मिमी और चित्तौड़गढ़ के भोपालसागर में 115 मिमी बरसात हुई। इन इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित रहा।

राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में बारिश से तापमान गिरा है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाओं के कारण गर्मी बढ़ रही है। शुक्रवार को चूरू का तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर में 38.2, बीकानेर में 36.4, फलोदी में 36.8, जैसलमेर में 37.2, जोधपुर में 34.9 और बाड़मेर में 36.4 डिग्री रहा।

पिलानी में 37.5, सीकर और अलवर में 35.5, जयपुर में 33.9, कोटा में 30.3, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में 32.3 और अजमेर में 34.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मानसून सीजन में अब तक राजस्थान में सामान्य से 67 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। एक जून से 18 सितंबर तक औसतन 422.3 मिमी पानी बरसता है, जबकि इस बार 704 मिमी बारिश हो चुकी है। इस अतिरिक्त बरसात से जलस्रोत लबालब हो गए हैं।