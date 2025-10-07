राजस्थान के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, जयपुर सीकर में जमकर बरसे बादल

राजस्थान में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) का असर अब राज्य में साफ तौर पर दिखने लगा है।

राजस्थान में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) का असर अब राज्य में साफ तौर पर दिखने लगा है। सोमवार को जहां कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, वहीं मंगलवार को भी 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, नागौर, हनुमानगढ़, सीकर, बूंदी, अलवर, झालावाड़, श्रीगंगानगर और राजसमंद के कई इलाकों में सोमवार देर रात तक बादल बरसते रहे।

सोमवार को हुई भारी बरसात से कई इलाकों में खरीफ फसलें जलमग्न हो गईं। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। जयपुर, नागौर, सीकर और हनुमानगढ़ जिलों में खेतों में पानी भरने से मूंग, बाजरा और मूंगफली की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। गरज-चमक के साथ हुई तेज बारिश और हवाओं के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी गिरने की खबरें मिलीं।

राजधानी जयपुर में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। छापरवाड़ा बांध क्षेत्र में 92MM बरसात दर्ज की गई। दिल्ली रोड स्थित चांदवास में 53MM, जालसू और मौजमाबाद में 27-27MM, जोबनेर में 40MM, बैराठ में 52MM, शाहपुरा में 56MM और फागी में 35MM पानी बरसा। मंगलवार सुबह भी जयपुर के कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी रही।

नागौर के कुचामन में 88MM, छोटी खाटू में 50MM और सीकर के खंडेला में 70MM बरसात हुई। श्रीमाधोपुर में 66MM और लोसल में 54MM तक पानी दर्ज हुआ। बूंदी में 52MM, अलवर के थानागाजी में 44MM और गंगानगर के कई हिस्सों में 35-44MM तक बरसात हुई। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया और यातायात पर असर पड़ा।

मौसम के इस बदलाव ने तापमान में भी भारी गिरावट ला दी है। सोमवार को राजस्थान के कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। सीकर में अधिकतम तापमान मात्र 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। जयपुर में अधिकतम तापमान 25.1, अलवर में 24, पिलानी में 24.7, और हनुमानगढ़ में 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हनुमानगढ़ में दिन और रात के तापमान में केवल 1 डिग्री का अंतर रहा—दिन में 26.4 और रात में 25.4 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग के मुताबिक, यह अंतर सामान्य से काफी कम है और हवा में नमी की अधिकता इसका प्रमुख कारण है।

मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि यह सिस्टम मंगलवार तक सक्रिय रहेगा। इसके बाद 8 अक्टूबर से राजस्थान में मौसम शुष्क हो जाएगा। आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप लौटेगी। हालांकि, तापमान में अभी हल्की गिरावट बनी रहेगी।