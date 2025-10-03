राजस्थान में बरसात का दौर जारी, 12 जिलों में अलर्ट: जयपुर में तूफानी बारिश, श्रीगंगानगर में 37 डिग्री से ज्यादा तापमान

राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। राज्य में मानसून के जाने के बाद भी बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई

राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। राज्य में मानसून के जाने के बाद भी बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन अचानक हुई तेज बरसात से यातायात और जनजीवन प्रभावित भी हुआ। मौसम विभाग ने शुक्रवार को राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

गुरुवार शाम जयपुर में हुई तूफानी बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली। राजधानी जयपुर के अलावा दौसा, अलवर, धौलपुर, नागौर और श्रीगंगानगर में भी बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश अरब सागर में बने लो-प्रेशर सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के असर से हो रही है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में अलवर और करौली में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई। अलवर में 5 मिलीमीटर और करौली में 6 मिलीमीटर बरसात हुई। वहीं अलवर के गोविंदगढ़ में 4 मिमी, धौलपुर के राजाखेड़ा में 5 मिमी और धौलपुर शहर में 4 मिमी बारिश दर्ज की गई। नागौर में 2.5 मिमी और जोधपुर में 1.4 मिमी बरसात रिकॉर्ड हुई।

इधर, श्रीगंगानगर में बारिश कम होने के बावजूद पारा 37.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह राज्य का सबसे अधिक दर्ज किया गया तापमान रहा। वहीं, बीकानेर और जोधपुर संभाग में अगले दो दिनों में तेज आंधी और बारिश की आशंका जताई गई है।

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अरब सागर में गुजरात तट के पास एक वेलमार्क लो-प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इसके चलते लगातार नमी राजस्थान की ओर आ रही है। इसी नमी के कारण राज्य में बादल छा रहे हैं और बरसात हो रही है।

इसके अलावा उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सिस्टम से गुजरती ट्रफ अरब सागर तक जा रही है। इस संयुक्त असर से राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 4 अक्टूबर से उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा। इसके असर से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर चलेगा। राजस्थान में खासतौर पर पश्चिमी और उत्तरी जिलों—बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और जैसलमेर—में 5 और 6 अक्टूबर को तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि अगले 2-3 दिनों तक फसल कटाई और भंडारण संबंधी काम टाल दें। वहीं, शहरों में लोगों से अपील की गई है कि वे बारिश और आंधी के समय घरों से बाहर न निकलें और पेड़ों या कच्चे निर्माणों के पास खड़े होने से बचें