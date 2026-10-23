राजस्थान में कल बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी, जैसलमेर में 39 डिग्री पहुंचा पारा

प्रदेश में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी गर्मी पूरी तरह विदा नहीं हुई है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान ऊंचा बना हुआ है।

राजस्थान में मौसम की दो अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिन में पश्चिमी जिलों में तापमान 38 से 39 डिग्री तक पहुंच रहा है

राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में जहां दिन के समय गर्मी का असर बरकरार है और तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, वहीं रात में ठंडक बढ़ने लगी है। इस बीच प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना ने मौसम का मिजाज बदलने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 24 अक्टूबर से इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके चलते श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर समेत आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है।

गुरुवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन जैसलमेर में देर शाम आसमान का मिजाज बदल गया। जिले के कई इलाकों में बादल छाए और बूंदाबांदी हुई। फलोदी के आसपास भी आसमान में बादलों की आवाजाही देखने को मिली। ऐसे में अब सबकी नजरें 24 अक्टूबर से होने वाले मौसम के बदलाव पर टिकी हैं।

पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर, जैसलमेर सबसे गर्म प्रदेश में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी गर्मी पूरी तरह विदा नहीं हुई है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान ऊंचा बना हुआ है। गुरुवार को जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसके अलावा बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री और जोधपुर में 37.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अक्टूबर में तापमान का इस स्तर पर बने रहना दिन के समय गर्मी का अहसास करा रहा है। हालांकि, शाम होते ही कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं।

दिन में गर्मी, रात में ठंडक; 14.3 डिग्री पर पहुंचा पारा राजस्थान में मौसम की दो अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिन में पश्चिमी जिलों में तापमान 38 से 39 डिग्री तक पहुंच रहा है, जबकि रात के समय कई शहरों में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। प्रदेश के सीकर, पिलानी, टोंक और भीलवाड़ा समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है।

हिल स्टेशन माउंट आबू में रात की ठंडक सबसे ज्यादा रही। यहां गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के तापमान में गिरावट के साथ सुबह और देर शाम मौसम अपेक्षाकृत सुहावना होने लगा है। ऐसे में प्रदेश में दिन और रात के तापमान के बीच अंतर साफ नजर आ रहा है।

24 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, इन जिलों पर नजर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, शुक्रवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और धूप निकलने की संभावना है। यानी फिलहाल दिन के समय गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। लेकिन इसके बाद 24 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है।

इस मौसमी सिस्टम का असर खास तौर पर बीकानेर संभाग में देखने को मिल सकता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। हालांकि, बारिश और ओलों का वास्तविक असर सिस्टम की सक्रियता और उसकी दिशा पर निर्भर करेगा।