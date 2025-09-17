rajasthan rain alert east south districts 7 districts weather update राजस्थान: पूर्वी और दक्षिणी जिलों में होगी हल्की बरसात, इन 7 जिलों के लिए अलर्ट, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: पूर्वी और दक्षिणी जिलों में होगी हल्की बरसात, इन 7 जिलों के लिए अलर्ट

राजस्थान में मानसून विदाई की ओर बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। प्रदेश के आधे हिस्से से दो चरणों में मानसून की विदाई हो चुकी है।

Wed, 17 Sep 2025
राजस्थान में मानसून विदाई की ओर बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। प्रदेश के आधे हिस्से से दो चरणों में मानसून की विदाई हो चुकी है। इसी बीच आज (बुधवार) शाम से कुछ इलाकों में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि एक हल्का सिस्टम प्रदेश में सक्रिय होगा, जिसके असर से 18 सितंबर को सात जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर 19 सितंबर तक देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इसके चलते कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, वहां शाम से बादल छा सकते हैं और कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।

पिछले 24 घंटे में राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में दिनभर आसमान साफ रहा और धूप खिली रही। हालांकि दोपहर बाद अजमेर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और धौलपुर के आसपास आसमान में बादल छा गए। कई जगह हल्की बारिश भी दर्ज की गई।

• धौलपुर के मनिया में मंगलवार देर शाम 7 एमएम बारिश दर्ज की गई।

• राजाखेड़ा में 2 एमएम बारिश हुई।

इन इलाकों में अचानक हुई बारिश ने मौसम को बदला और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

राज्य में मंगलवार को दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कई शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सबसे ज्यादा गर्मी श्रीगंगानगर में रही, जहां पारा 37.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।

राजस्थान के प्रमुख शहरों का तापमान इस प्रकार रहा:

• श्रीगंगानगर – 37.1 डिग्री सेल्सियस

• चूरू – 37 डिग्री सेल्सियस

• जैसलमेर – 36 डिग्री सेल्सियस

• बीकानेर – 35.3 डिग्री सेल्सियस

• फलौदी – 35.8 डिग्री सेल्सियस

• बाड़मेर – 35.6 डिग्री सेल्सियस

• चित्तौड़गढ़ – 35 डिग्री सेल्सियस

• उदयपुर – 32.3 डिग्री सेल्सियस

• पिलानी – 36.3 डिग्री सेल्सियस

• सीकर – 34.2 डिग्री सेल्सियस

• जयपुर – 33.3 डिग्री सेल्सियस

• अलवर – 36.2 डिग्री सेल्सियस

• भीलवाड़ा – 32.4 डिग्री सेल्सियस

• कोटा – 34.8 डिग्री सेल्सियस

• नागौर – 32.7 डिग्री सेल्सियस

• हनुमानगढ़ – 34.9 डिग्री सेल्सियस

• फतेहपुर – 36.1 डिग्री सेल्सियस

• दौसा – 34.5 डिग्री सेल्सियस

इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश में तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

राजस्थान में आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो चुकी है। इसके बावजूद हल्के सिस्टम के कारण बारिश का दौर लौट सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगले दो दिन में यह असर देखने को मिलेगा। खासकर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है।

