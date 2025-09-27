बंगाल की खाड़ी से बने सिस्टम का असर, राजस्थान के 5 जिलों में येलो अलर्ट

राजस्थान में इस साल मानसून की विदाई सामान्य समय से 4 दिन पहले ही हो गई। मौसम विभाग ने 26 सितंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। मानसून के जाते ही प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

राजस्थान में इस साल मानसून की विदाई सामान्य समय से 4 दिन पहले ही हो गई। मौसम विभाग ने 26 सितंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। मानसून के जाते ही प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। दिन में जहां धूप चुभने लगी है और पारा औसत से 2-3 डिग्री तक ऊपर जा रहा है, वहीं रातें ठंडी होने लगी हैं। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में बने एक नए सिस्टम के असर से राजस्थान में अगले तीन दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है।

शुक्रवार को राज्यभर में मौसम शुष्क रहा और धूप तेज़ निकली। इसका असर तापमान पर साफ दिखाई दिया। पिलानी का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री और चूरू का 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह तापमान औसत से करीब 3 डिग्री अधिक है। इसके अलावा बाड़मेर और जैसलमेर में 38 डिग्री, अलवर में 37.5, श्रीगंगानगर में 37.3 और जयपुर में 36.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जोधपुर, फलोदी, नागौर और करौली जैसे शहरों में भी दिन का तापमान 36 डिग्री से ऊपर रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर, जोधपुर, फलोदी, चूरू, सीकर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज हुआ। इसका असर लोगों को गर्मी और उमस के रूप में झेलना पड़ा।

दिन में गर्मी भले परेशान कर रही हो, लेकिन रात का मौसम तेजी से बदल रहा है। शुक्रवार रात को कई जिलों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। सिरोही में न्यूनतम तापमान सबसे कम 17.3 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा पिलानी, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, जालोर, करौली, दौसा और झुंझुनूं जैसे शहरों में भी रात का पारा 20 से 24 डिग्री के बीच रहा।

मौसम विभाग का कहना है कि दिन और रात के तापमान में इतना अंतर इसी बात का संकेत है कि अब धीरे-धीरे सर्दियों की शुरुआत होने वाली है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और अरावली के आसपास रात का मौसम और ठंडा महसूस हो रहा है।

हालांकि, मौसम विभाग ने साफ किया है कि मानसून की विदाई के बावजूद बारिश की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होती। बंगाल की खाड़ी में बना एक लो-प्रेशर सिस्टम फिलहाल सक्रिय है। इसका असर अगले तीन दिन तक राजस्थान के मौसम पर भी पड़ सकता है। इसी कारण राज्य के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

शनिवार को मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में कहीं-कहीं तेज़ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि यह बरसात लंबे समय तक नहीं चलेगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर मौसम बदलने से किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है।

बरसात का यह अलर्ट किसानों के लिए राहत की खबर है। खासतौर पर जिन इलाकों में खरीफ की फसल अभी खड़ी है, वहां हल्की-फुल्की बारिश से फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, अचानक मौसम में बदलाव से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दिन में तेज धूप और रात में ठंडक के चलते सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं।