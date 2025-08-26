rajasthan rain alert 8 districts schools closed alwar heavy rainfall बारिश से हालात बिगड़े: राजस्थान के 8 जिलों में छुट्टी, अलवर में भारी बरसात, Jaipur Hindi News - Hindustan
बारिश से हालात बिगड़े: राजस्थान के 8 जिलों में छुट्टी, अलवर में भारी बरसात

राजस्थान में पिछले कई दिनों से जारी बारिश का दौर धीरे-धीरे थमता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कई जिलों में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 26 Aug 2025 10:58 AM
राजस्थान में पिछले कई दिनों से जारी बारिश का दौर धीरे-धीरे थमता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कई जिलों में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। सोमवार को लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इनमें जालोर, सिरोही और उदयपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनूं और अलवर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसी बीच, 8 जिलों में मंगलवार को भी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। जयपुर, अलवर, दौसा, नागौर, उदयपुर (शहर को छोड़कर), डीडवाना-कुचामन, टोंक और बूंदी जिले शामिल हैं। टोंक और बूंदी में तो मंगलवार के साथ बुधवार को भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी।

आज सुबह अलवर जिले में तड़के 4 बजे के आसपास तेज बारिश हुई। टेल्को चौराहा, रामगढ़ रोड, तिजारा रोड समेत कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं, पांडुपोल मेले के कारण पूरे अलवर जिले में आज सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है।

सोमवार को सीकर, झुंझुनूं, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ और दौसा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। हालांकि, कई जिलों में मौसम खुला और धूप निकलने से लोगों को राहत भी मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में अगले 2 से 3 दिन तक कुछ जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है।

पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सीकर के नीमकाथाना में 54 मिमी, रींगस और पलसाना में 31-31 मिमी, श्रीमाधोपुर में 32 मिमी, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 25 मिमी, सिरोही के माउंट आबू में 45 मिमी, पाली में 24 मिमी, झुंझुनूं के बिसाऊ में 45 मिमी, हनुमानगढ़ के रावतसर में 28 मिमी, डूंगरपुर के देवल में 50 मिमी, डूंगरपुर शहर में 42 मिमी, चिकली में 27 मिमी, दौसा के महुवा में 25 मिमी, चूरू के राजगढ़ में 45 मिमी, चित्तौड़गढ़ के डूंगला में 48 मिमी, अजमेर के ब्यावर में 30 मिमी और बालोतरा के कल्याणपुर में 25 मिमी बारिश हुई।

दूसरी ओर, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर समेत कई जिलों में सोमवार को मौसम साफ रहा। यहां लोगों को लगातार हुई बारिश और बाढ़ जैसे हालातों से राहत मिली। बीते दिनों इन जिलों में अतिवृष्टि के कारण कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। सोमवार को यहां बादल छंटे और धूप निकली, जिससे जनजीवन सामान्य होता नजर आया।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डालटनगंज, जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। इस वजह से 27 सितंबर तक राज्य में बारिश का दौर जारी रह सकता है।

सोमवार को भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, करौली, दौसा, बारां और बीकानेर में दिनभर आसमान साफ रहने और धूप निकलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कई जिलों में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। चूरू में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 28.1 डिग्री सेल्सियस, नागौर और बारां में 30.9 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 30.8 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 33.4 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 32.6 डिग्री सेल्सियस, उदयपुर में 29.7 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 31.9 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 31.8 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 34.6 डिग्री सेल्सियस और सबसे ज्यादा तापमान जैसलमेर में 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बारिश के चलते जहां कुछ जिलों में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं, वहीं कई जगहों पर मौसम खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, मौसम विभाग का साफ कहना है कि फिलहाल मानसून की सक्रियता बनी रहेगी और अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में बारिश का दौर पूरी तरह से थमने की संभावना नहीं है।

