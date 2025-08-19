राजस्थान में अब तक 41% ज्यादा बारिश, दक्षिण और पश्चिमी जिलों में तेज बरसात का दौर

राजस्थान में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में बीते 24 घंटे में अच्छी बरसात दर्ज हुई है।

राजस्थान में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में बीते 24 घंटे में अच्छी बरसात दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने 26 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बूंदी जिले के नैनवां में सबसे ज्यादा 2.5 इंच (65MM) बारिश रिकॉर्ड हुई। इस सीजन में अब तक प्रदेश में औसत से 41 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है।

सोमवार को दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहा। उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के जिलों में 2 इंच तक बरसात दर्ज की गई। दूसरी ओर जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की बारिश के बावजूद उमस और गर्मी बनी रही। बीकानेर और जैसलमेर में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया।

पिछले 24 घंटे में बूंदी के नैनवां में 65MM, कोटा के सुल्तानपुर में 47MM, दीगोद में 32MM, कानावास में 13MM, झुंझुनूं के खेतड़ी में 18MM, टोंक के दूनी में 54MM, नगरफोर्ट में 28MM, प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में 23MM, उदयपुर के सलूंबर में 29MM बरसात दर्ज हुई।

जैसलमेर के सम में 24MM, रामगढ़ में 11MM, झालावाड़ के रायपुर में 24MM, सुनेल में 23MM, बाड़मेर के गडरा रोड पर 25MM, सिणधरी में 24MM, बांसवाड़ा में 22MM और धौलपुर के बाड़ी में 20MM पानी बरसा।

पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां धीमी पड़ने से गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। जयपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में दिन और रात दोनों समय उमस बनी रही। बीकानेर का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जैसलमेर में पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। इसके अलावा बाड़मेर 38.8, अजमेर 34.1, भीलवाड़ा 34.8, चूरू 37.8, जयपुर 35.4, जोधपुर 37.7, कोटा 33.9, फलोदी 37.4, पिलानी 35.7, सीकर 35 और गंगानगर 37.5 डिग्री दर्ज हुआ।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर सिस्टम अब स्ट्रॉन्ग होकर वेलमार्क लो-प्रेशर सिस्टम बन गया है। इसी कारण मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई है। यह वर्तमान में गुजरात के नालिया, महाराष्ट्र के जलगांव, ब्रह्मपुरी, छत्तीसगढ़ के जगलपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। इस वजह से आने वाले दिनों में दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा।

प्रदेश में इस बार मानसून मेहरबान है। 1 जून से 17 अगस्त तक राजस्थान में औसत 312.7MM बरसात होती है। लेकिन इस सीजन में अब तक 441.8MM पानी बरस चुका है, जो सामान्य से 41 फीसदी ज्यादा है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले चार दिन के लिए अलग-अलग जिलों में अलर्ट जारी किया है।

• 19 अगस्त को गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, जालोर और बाड़मेर में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट।

• 20 अगस्त को भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर में येलो अलर्ट।

• 21 अगस्त को सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। साथ ही दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, जालोर और बाड़मेर के लिए येलो अलर्ट।

• 22 अगस्त को सिरोही में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जबकि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जालोर और बाड़मेर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।