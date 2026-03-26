गर्मी पर ब्रेक! राजस्थान में 4 दिन तक बरसात की चेतावनी, आज इन जिलों में बारिश के आसार
राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच अब बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है।
राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच अब बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। खासतौर पर बीकानेर, जयपुर सहित कई जिलों में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बादल छाने लगे हैं और कई जगहों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई है।
इन जिलों में आज बारिश की संभावना
आज जयपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश के आसार हैं।
4 दिन तक जारी रहेगा असर
मौसम विभाग का कहना है कि यह सिस्टम अगले चार दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की गतिविधियां अधिक रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में छिटपुट प्रभाव रहेगा।
तापमान में गिरावट के संकेत
बारिश और बादलों की वजह से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी पर ब्रेक लगने की संभावना है। खासतौर पर जयपुर और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
किसानों के लिए राहत भरी खबर
मौसम में आए इस बदलाव को किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। जिन क्षेत्रों में फसलें सूखे की मार झेल रही थीं, वहां यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि, तेज हवा और ओलावृष्टि की आशंका वाले इलाकों में किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के बीच सावधानी बरतने की सलाह दी है। आंधी और बारिश के दौरान खुले स्थानों पर खड़े रहने से बचने, पेड़ों या कमजोर ढांचों से दूर रहने और बिजली गिरने की आशंका वाले समय में सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया है।
आगे कैसा रहेगा मौसम
विशेषज्ञों के अनुसार, चार दिनों के बाद मौसम में धीरे-धीरे सुधार होने की संभावना है। हालांकि, बीच-बीच में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश जारी रह सकती है।
कुल मिलाकर, राजस्थान में अगले चार दिन मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं। जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आंधी-बारिश के कारण सतर्कता भी जरूरी होगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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