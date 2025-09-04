राजस्थान में बारिश का कहर, 26 जिलों में अलर्ट; जयपुर डूबा, दौसा में स्कूल बंद

जयपुर मौसम केंद्र ने प्रदेश के 26 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। दौसा जिले में हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई।

जयपुर मौसम केंद्र ने प्रदेश के 26 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। दौसा जिले में हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बुधवार सुबह दो घंटे की मूसलाधार बरसात हुई, जिससे शहर के बड़े हिस्से पानी में डूब गए। कई इलाकों में गाड़ियां फंस गईं और घरों में पानी घुस गया।

जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर सहित कुछ जिलों में 4 इंच तक पानी बरसा। झुंझुनूं में एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई, मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। झालावाड़ में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई। कोटा में लैंडस्लाइड से रेल ट्रैक कई घंटों तक प्रभावित रहा। दौसा में तेज बारिश के बीच पुलिस वैन और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून ट्रफ वर्तमान में बीकानेर, जयपुर, दमोह, पेंड्रा रोड और संभलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इसके अलावा एक अन्य ट्रफ हरियाणा-पंजाब के ऊपर से गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर सिस्टम अब तेज होकर वेलमार्क लो-प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो गया है, जो अगले 24 घंटे में ओडिशा होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंचेगा। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिन मध्यम से तेज और कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है।

राजधानी जयपुर में दो घंटे की बरसात ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। पुराने शहर के साथ कई पॉश इलाकों में दो फीट तक पानी भर गया। हवामहल, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक और अन्य पुराने इलाकों में घरों में पानी घुस गया। मालवीय नगर, टोंक रोड, नारायण सिंह सर्किल और सी स्कीम जैसे क्षेत्रों में लोग जलजमाव के कारण फंसे रहे। जवाहर नगर और राजा पार्क सहित कई जगहों पर बिजली गुल हो गई। एसएमएस अस्पताल परिसर में भी पानी भरने से मरीजों और स्टाफ को परेशानी हुई।

पिछले 24 घंटों में कई जिलों में जोरदार बरसात दर्ज की गई। सवाई माधोपुर के वजीरपुर में 72 मिमी पानी बरसा। सीकर के रामगढ़-शेखावाटी में 54, नीमकाथाना में 30, बौंली में 24, पाली के देसूरी में 38, नागौर के खींवसर में 41 और मंडवा में 29 मिमी बरसात दर्ज की गई। कोटा के रामगंजमंडी में 29, करौली के टोडाभीम में 36, श्रीमहावीरजी और नादौती में 50-50, झुंझुनूं के खेतड़ी में 31, झालावाड़ के झालरापाटन में 33, पिरावा में 30, मनोहरथाना में 28, धौलपुर के सरमथुरा में 39 और मनिया में 29 मिमी बारिश हुई।

भरतपुर के नगर में 55, सीकरी में 30, रूपवास में 54 और भुसावर में 25 मिमी पानी बरसा। भीलवाड़ा के शक्करगढ़ में 58, कछौड़ा में 32 और जहाजपुर में 26 मिमी बरसात हुई। बूंदी के हिंडौली में 70, चित्तौड़गढ़ के भदेसर में 43 और निंबाहेड़ा में 40 मिमी बारिश दर्ज की गई। बांसवाड़ा के दानपुर में 50 और जगपुरा में 38 मिमी बरसात हुई।