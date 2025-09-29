फिर भीगेगा राजस्थान! 2 अक्टूबर तक बादलों का कब्ज़ा, 19 जिलों में अलर्ट

मानसून की विदाई के बावजूद राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश में बरसात की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर अब राजस्थान तक पहुंच रहा है।

मानसून की विदाई के बावजूद राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश में बरसात की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर अब राजस्थान तक पहुंच रहा है। इस कारण 19 जिलों में आज (सोमवार) बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही, जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के पश्चिम की ओर खिसकने से ओडिशा और आंध्र प्रदेश होते हुए यह डिप्रेशन महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंच चुका है। अब यह गुजरात से होते हुए अरब सागर की ओर बढ़ेगा। इस पूरे दौर में राजस्थान के 10 से 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी।

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच देखने को मिलेगा। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कई जगहों पर बादल छाने के साथ बारिश होगी। तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि मंडियों या खुले स्थानों पर रखे गए जिंस और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर रख लिया जाए, ताकि बारिश से नुकसान से बचा जा सके।

पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई है।

• उदयपुर के डबोक में 1.4MM, ऋषभदेव में 4, लसाड़ियां में 3.5, सेमरी में 3MM बरसात हुई।

• सिरोही के देलदर में 4, चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 18, बड़ी सादड़ी में 4, डूंगला में 6, भदेसर में 3, प्रतापगढ़ के अरनोद में 6, छोटी सादड़ी और दलोत में 2-2, प्रतापगढ़ शहर में 3MM बारिश दर्ज की गई।

• जालोर के भीनमाल में 7, झालावाड़ के पिरावा और झालावाड़ शहर में 4-4, बांसवाड़ा के सलोपत में 8, गढ़ी में 5 और बांसवाड़ा शहर में 6MM बारिश दर्ज की गई।

जयपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी हल्की बरसात दर्ज हुई। डूंगरपुर, अलवर और कोटा में भी आसमान में बादल छाए रहे और कई जगहों पर हल्की फुहारें पड़ीं।

बारिश के साथ प्रदेश के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई हैं। बांसवाड़ा जिले की पादर तहसील गढ़ी में बिजली गिरने से दो भैंसों की मौत हो गई।

जहां बरसात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को उमस से राहत मिली है, वहीं किसानों और पशुपालकों में चिंता भी बढ़ गई है। लगातार हो रही बरसात के कारण फसल और पशुधन के नुकसान का खतरा मंडराने लगा है।