किसके निशाने पर राजस्थान के रेलवे ट्रैक;कभी महाराजा एक्सप्रेस तो कभी वंदे भारत

पुलिस के अनुसार, सुरक्षा के मद्देनजर बुधवार सुबह 9 बजे तक इस रेलवे लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं

राजस्थान में इससे पहले भी ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिशों के मामले सामने आ चुके हैं। इन घटनाओं में कभी रेलवे ट्रैक पर लोहे के एंगल रखे गए

राजस्थान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। कभी विदेशी पर्यटकों से भरी महाराजा एक्सप्रेस के रास्ते में लोहे के एंगल रखे गए तो कभी वंदे भारत ट्रेन के आगे सीमेंट का ब्लॉक। चित्तौड़गढ़ में मालगाड़ी को बेपटरी करने की कोशिश भी हुई। अब श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आखिर राजस्थान में रेलवे ट्रैक को बार-बार निशाना बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या इन घटनाओं के पीछे कोई साझा साजिश है या सभी मामले अलग-अलग हैं?

राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर हुई ताजा घटना श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन की है। मंगलवार देर रात करीब 9:45 बजे अनूपगढ़ कस्बे के 50 जीबी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि इसकी आवाज करीब 200 मीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके से रेलवे पटरी के नीचे लगे सीमेंट के दो ब्लॉक पूरी तरह टूट गए। वहीं, पटरियों के बीच करीब दो फीट गहरा गड्ढा हो गया।

राहत की बात यह रही कि धमाके से करीब 45 मिनट पहले ही अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन वहां से गुजर चुकी थी। ग्रामीणों ने धमाके की आवाज सुनने के बाद पुलिस को सूचना दी। रात करीब 11 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए आईबी, सीआईडी और एंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) की टीमें भी जांच में जुट गईं। सुरक्षा के मद्देनजर बुधवार सुबह 9 बजे तक इस लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया गया।

कभी महाराजा एक्सप्रेस तो कभी वंदे भारत के रास्ते में रखे अवरोध राजस्थान में इससे पहले भी ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिशों के मामले सामने आ चुके हैं। इन घटनाओं में कभी रेलवे ट्रैक पर लोहे के एंगल रखे गए तो कभी भारी लोहे के टुकड़े और सीमेंट के ब्लॉक रखकर ट्रेन के संचालन को खतरे में डालने की कोशिश हुई।

19 जनवरी 2026: जयपुर में महाराजा एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश जयपुर में विदेशी पर्यटकों से भरी महाराजा एक्सप्रेस को बेपटरी करने की कोशिश हुई थी। साजिशकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर लोहे के एंगल रख दिए थे। हालांकि, लोको पायलट की सतर्कता से समय रहते ट्रेन रोक दी गई और बड़ा हादसा टल गया। इस ट्रेन में विदेशी पर्यटक सवार थे।

7 अप्रैल 2026: चित्तौड़गढ़ में मालगाड़ी के रास्ते में 17 फीट लंबा टुकड़ा चित्तौड़गढ़ में रात करीब 2:37 बजे मालगाड़ी को बेपटरी करने की कोशिश की गई थी। ओराई नदी की पुलिया पर रेलवे ट्रैक के बीच करीब 17 फीट लंबा लोहे का टुकड़ा रख दिया गया था। वहां से गुजर रही मालगाड़ी का इंजन इससे टकरा गया, लेकिन लोहे का टुकड़ा दूर जा गिरा। इससे बड़ा हादसा टल गया।

23 अगस्त 2024: पाली में वंदे भारत के आगे रखा सीमेंट ब्लॉक पाली में अहमदाबाद से जोधपुर आ रही वंदे भारत ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश का मामला सामने आया था। 23 अगस्त की रात अज्ञात व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया था। रात करीब साढ़े आठ बजे ट्रेन इस ब्लॉक से टकरा गई थी।

इस बार सीधे विस्फोट, क्या था निशाना? पहले की घटनाओं में रेलवे ट्रैक पर लोहे के एंगल, लोहे के टुकड़े और सीमेंट ब्लॉक रखकर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन श्रीगंगानगर में सीधे विस्फोट कर ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया गया है। यही वजह है कि इस घटना को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं।

IB, CID और ATS के सामने कई सवाल श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर यादव के अनुसार, धमाके की तीव्रता और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच की जा रही है। एफएसएल टीम घटनास्थल से सैंपल लेकर जांच करेगी। आईबी, सीआईडी और एटीएस की टीमें भी मौके पर पहुंचकर पड़ताल कर रही हैं।