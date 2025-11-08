Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan railway durgapura bandra terminus special train jaipur to mumbai news
राजस्थान से मुंबई जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने शुरू की दुर्गापुरा-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन

राजस्थान से मुंबई जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने शुरू की दुर्गापुरा-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन

संक्षेप: त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। 

Sat, 8 Nov 2025 10:57 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने दुर्गापुरा (जयपुर)-बांद्रा टर्मिनस-दुर्गापुरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरे में संचालित की जाएगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह निर्णय यात्रियों की बढ़ती मांग और ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट को देखते हुए लिया गया है।

रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (पीसीसीएम) डॉ. सीमा शर्मा और मुख्य यातायात प्रबंधक (पीसीओएम) मदन देवड़ा के निर्देश पर पीएम सेल द्वारा इस स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। रेलवे के वरिष्ठ प्रवक्ता कमल जोशी ने बताया कि ट्रेन संख्या 09729 दुर्गापुरा (जयपुर)-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल रविवार को दुर्गापुरा से दोपहर 12:25 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वहीं, वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 09730 बांद्रा टर्मिनस-दुर्गापुरा (जयपुर) स्पेशल सोमवार को सुबह 10 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होकर अगले दिन अल सुबह 5:30 बजे दुर्गापुरा पहुंचेगी।

इस ट्रेन का ठहराव दोनों दिशाओं में वनस्थली निवाई, सवाईमाधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, पालघर और बोरीवली स्टेशनों पर रहेगा। रेलवे ने बताया कि यह ट्रेन यात्रियों के लिए सुविधाजनक और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें 1 सेकंड एसी, 9 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 4 स्लीपर और 2 जनरल कोच शामिल होंगे। इससे अलग-अलग वर्गों के यात्रियों को आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बनाएं और टिकट समय पर बुक करें, ताकि अंतिम समय में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इस स्पेशल ट्रेन के शुरू होने से जयपुर, कोटा, सूरत और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि मांग बढ़ती है तो भविष्य में इस मार्ग पर अतिरिक्त फेरों या नियमित ट्रेनों के विस्तार पर भी विचार किया जा सकता है। शादी और त्योहारों के मौसम में यह स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए राहत की सौगात साबित होगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Railway

