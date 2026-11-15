पति जेल में गया तो पाकिस्तानी हैंडलर्स के करीब आई महकदीप; राजस्थान में कराया रेलवे ब्लास्ट

जांच में सामने आया कि महकदीप कौर का पति NDPS एक्ट के एक मामले में जेल में बंद है। इसी दौरान वह पाकिस्तान में बैठे दो संदिग्ध लोगों के संपर्क में आई।

ATS के मुताबिक, श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर 3 नवंबर को हुए ब्लास्ट के पीछे महकदीप और देवेंद्र की भूमिका सामने आई है।

राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। महज 21 साल की एक युवती को कथित तौर पर प्यार के जाल में फंसाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर्स ने अपने नेटवर्क में शामिल किया। इसके बाद उसे रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करने की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस ने इस मामले में पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली महकदीप कौर और उसके 23 वर्षीय साथी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स का हाथ है। अब पुलिस इस नेटवर्क की दूसरी कड़ियां तलाश रही है।

पति के जेल जाने के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान से संपर्क जांच में सामने आया कि महकदीप कौर का पति NDPS एक्ट के एक मामले में जेल में बंद है। इसी दौरान वह पाकिस्तान में बैठे दो संदिग्ध लोगों के संपर्क में आई। सूत्रों के मुताबिक, महकदीप ने पूछताछ में इन लोगों के नाम शाह और चाचा बताए हैं। हालांकि पुलिस का मानना है कि ये वास्तविक नाम नहीं, बल्कि पाकिस्तान के हैंडलर्स के कोडनेम हैं।

जांच एजेंसियों को शक है कि इनमें से एक हैंडलर ने महकदीप के साथ पहले प्रेम संबंध बनाए। इसके बाद उसे धीरे-धीरे अपने भरोसे में लेकर नेटवर्क से जोड़ा गया। कथित तौर पर उसे पैसों का लालच देकर देश में संवेदनशील ठिकानों की रेकी और विस्फोट जैसी गतिविधियों के लिए तैयार किया गया।

सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान की ISI महिलाओं को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाकर जासूसी और आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने का नया तरीका अपना रही है।

ट्रेन को उड़ाने की थी साजिश, कई बार की कोशिश ATS के मुताबिक, श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर 3 नवंबर को हुए ब्लास्ट के पीछे महकदीप और देवेंद्र की भूमिका सामने आई है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने के कई प्रयास किए। आखिरकार 3 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ।

यह धमाका गांव 50 जीबी के पास हुआ था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि आरोपियों का निशाना अनूपगढ़ से बठिंडा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन थी। यह ट्रेन सुबह करीब 6 बजे अनूपगढ़ से रवाना होने वाली थी।

हालांकि धमाका उस समय हुआ, जब अनूपगढ़ से सूरतगढ़ की तरफ जा रही एक ट्रेन इस ट्रैक से गुजर चुकी थी। विस्फोट इतना तेज था कि रेलवे ट्रैक के नीचे लगे दो से तीन कंक्रीट स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए। स्लीपर के अंदर लगा लोहे का सरिया बाहर निकल आया और पटरी को जोड़कर रखने वाली क्लिप भी उखड़ गईं।

दो विदेशी पिस्टल, 46 कारतूस और 30 हजार रुपए मिले राजस्थान ATS, श्रीगंगानगर पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो विदेशी पिस्टल और 46 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा 30 हजार रुपए भी मिले हैं। जांच एजेंसियों को संदेह है कि यह रकम रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने के लिए दी गई थी।

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से आए, विस्फोटक किसने उपलब्ध कराए और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक आरोपियों की पहुंच किस माध्यम से हुई। दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन, डिजिटल संपर्क और पैसों के लेनदेन की भी जांच की जा रही है।

गंगापुर सिटी में भी सामने आया था ऐसा ही मामला राजस्थान में पाकिस्तान के हैंडलर्स द्वारा महिलाओं को कथित तौर पर प्रेम संबंधों के जरिए अपने जाल में फंसाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले गंगापुर सिटी में भी बाबिता नाम की महिला को ATS ने गिरफ्तार किया था। जांच में उसके भी पाकिस्तान में बैठे संदिग्ध लोगों के संपर्क में होने की बात सामने आई थी।

दोनों मामलों में प्रेम संबंधों के जरिए संपर्क स्थापित करने का पैटर्न सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इनके बीच किसी साझा नेटवर्क की संभावना तलाश रही हैं। एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स पहले महिलाओं से नजदीकी बढ़ाते हैं और फिर उन्हें पैसों का लालच देकर संवेदनशील सूचनाएं जुटाने या देश में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं।