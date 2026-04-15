राजस्थान के यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा अलर्ट;14 ट्रेनें रद्द, 30 से ज्यादा डायवर्ट

रेलवे से यात्रा करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। खासकर अगर आपने गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेन से सफर का प्लान बनाया है या टिकट पहले से बुक कर रखी है, तो एक बार अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।

रेलवे से यात्रा करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। खासकर अगर आपने गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेन से सफर का प्लान बनाया है या टिकट पहले से बुक कर रखी है, तो एक बार अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। उत्तर पश्चिम रेलवे ने चूरू–सादुलपुर रेलखंड पर निर्माण कार्य के चलते 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मेगा ब्लॉक लिया है, जिससे ट्रेनों के संचालन पर बड़ा असर पड़ा है।

इस दौरान करीब डेढ़ दर्जन ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं, जबकि 20 से अधिक ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। इसके अलावा 30 से ज्यादा ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रेलवे के इस फैसले का सीधा असर हजारों यात्रियों पर पड़ने वाला है, खासकर रोजाना सफर करने वाले लोगों पर।

15 दिन तक रहेगा मेगा ब्लॉक रेलवे अधिकारियों के अनुसार चूरू–सादुलपुर के बीच करीब 57.82 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर डबल लाइन और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग का काम किया जा रहा है। इसी वजह से इस पूरे सेक्शन पर 15 दिन का ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान इस रूट पर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।

सीपीआरओ के मुताबिक, 14 पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह रद्द की गई हैं, 22 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी और 30 से ज्यादा ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलाई जाएंगी।

किन ट्रेनों पर पड़ा असर इस ब्लॉक का असर कई प्रमुख ट्रेनों पर पड़ा है। हनुमानगढ़-जयपुर ट्रेन 15 से 28 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रहेगी। रेवाड़ी-बीकानेर, हिसार-रेवाड़ी और जोधपुर-रेवाड़ी जैसी पैसेंजर ट्रेनें भी अलग-अलग तारीखों में रद्द रहेंगी।

इसके अलावा बीकानेर-हिसार, जयपुर-बठिंडा, दिल्ली-हिसार और कोटा-सिरसा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के भी कुछ सेक्शन बंद किए गए हैं। कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से चलेंगी, यानी उनका संचालन बीच के कुछ स्टेशनों तक ही सीमित रहेगा।

कई ट्रेनों के बदले रूट यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-डेगाना मार्ग से चलेगी। बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट भी बदले हुए रास्ते से संचालित होगी, जिसमें कई नए स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।

इसी तरह बाड़मेर-हावड़ा, हिसार-सिकंदराबाद, दिल्ली-जोधपुर और सियालदाह-बीकानेर दुरंतो जैसी ट्रेनें भी अलग-अलग तारीखों में बदले मार्ग से चलेंगी। ऐसे में यात्रियों को अपने ट्रेन का नया रूट और टाइम जरूर चेक करना होगा।

लेट चलेंगी कुछ ट्रेनें ब्लॉक के चलते कुछ ट्रेनें देरी से भी चलेंगी। बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 16 से 26 अप्रैल तक रोजाना करीब 90 मिनट देरी से चलेगी। वहीं जयपुर-बठिंडा ट्रेन का संचालन भी सीमित कर दिया गया है और यह अब केवल लोहारू तक ही चलेगी।

यात्रियों के लिए बढ़ेगी परेशानी चूरू-सादुलपुर के बीच पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद होने से इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहां केवल कुछ रोडवेज बसें और निजी साधन ही उपलब्ध हैं, जिससे भीड़ बढ़ना तय माना जा रहा है।

झुंझुनूं, सीकर, चिड़ावा और नवलगढ़ जैसे इलाकों के हजारों यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। रोजाना अप-डाउन करने वाले लोगों को अब बसों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं।

यात्रियों के लिए सलाह रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। बिना जानकारी के स्टेशन पहुंचने पर आपका प्लान बिगड़ सकता है।