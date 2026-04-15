राजस्थान के यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा अलर्ट;14 ट्रेनें रद्द, 30 से ज्यादा डायवर्ट
रेलवे से यात्रा करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। खासकर अगर आपने गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेन से सफर का प्लान बनाया है या टिकट पहले से बुक कर रखी है, तो एक बार अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।
रेलवे से यात्रा करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। खासकर अगर आपने गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेन से सफर का प्लान बनाया है या टिकट पहले से बुक कर रखी है, तो एक बार अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। उत्तर पश्चिम रेलवे ने चूरू–सादुलपुर रेलखंड पर निर्माण कार्य के चलते 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मेगा ब्लॉक लिया है, जिससे ट्रेनों के संचालन पर बड़ा असर पड़ा है।
इस दौरान करीब डेढ़ दर्जन ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं, जबकि 20 से अधिक ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। इसके अलावा 30 से ज्यादा ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रेलवे के इस फैसले का सीधा असर हजारों यात्रियों पर पड़ने वाला है, खासकर रोजाना सफर करने वाले लोगों पर।
15 दिन तक रहेगा मेगा ब्लॉक
रेलवे अधिकारियों के अनुसार चूरू–सादुलपुर के बीच करीब 57.82 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर डबल लाइन और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग का काम किया जा रहा है। इसी वजह से इस पूरे सेक्शन पर 15 दिन का ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान इस रूट पर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।
सीपीआरओ के मुताबिक, 14 पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह रद्द की गई हैं, 22 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी और 30 से ज्यादा ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलाई जाएंगी।
किन ट्रेनों पर पड़ा असर
इस ब्लॉक का असर कई प्रमुख ट्रेनों पर पड़ा है। हनुमानगढ़-जयपुर ट्रेन 15 से 28 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रहेगी। रेवाड़ी-बीकानेर, हिसार-रेवाड़ी और जोधपुर-रेवाड़ी जैसी पैसेंजर ट्रेनें भी अलग-अलग तारीखों में रद्द रहेंगी।
इसके अलावा बीकानेर-हिसार, जयपुर-बठिंडा, दिल्ली-हिसार और कोटा-सिरसा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के भी कुछ सेक्शन बंद किए गए हैं। कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से चलेंगी, यानी उनका संचालन बीच के कुछ स्टेशनों तक ही सीमित रहेगा।
कई ट्रेनों के बदले रूट
यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-डेगाना मार्ग से चलेगी। बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट भी बदले हुए रास्ते से संचालित होगी, जिसमें कई नए स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।
इसी तरह बाड़मेर-हावड़ा, हिसार-सिकंदराबाद, दिल्ली-जोधपुर और सियालदाह-बीकानेर दुरंतो जैसी ट्रेनें भी अलग-अलग तारीखों में बदले मार्ग से चलेंगी। ऐसे में यात्रियों को अपने ट्रेन का नया रूट और टाइम जरूर चेक करना होगा।
लेट चलेंगी कुछ ट्रेनें
ब्लॉक के चलते कुछ ट्रेनें देरी से भी चलेंगी। बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 16 से 26 अप्रैल तक रोजाना करीब 90 मिनट देरी से चलेगी। वहीं जयपुर-बठिंडा ट्रेन का संचालन भी सीमित कर दिया गया है और यह अब केवल लोहारू तक ही चलेगी।
यात्रियों के लिए बढ़ेगी परेशानी
चूरू-सादुलपुर के बीच पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद होने से इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहां केवल कुछ रोडवेज बसें और निजी साधन ही उपलब्ध हैं, जिससे भीड़ बढ़ना तय माना जा रहा है।
झुंझुनूं, सीकर, चिड़ावा और नवलगढ़ जैसे इलाकों के हजारों यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। रोजाना अप-डाउन करने वाले लोगों को अब बसों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं।
यात्रियों के लिए सलाह
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। बिना जानकारी के स्टेशन पहुंचने पर आपका प्लान बिगड़ सकता है।
कुल मिलाकर, यह 15 दिन का रेलवे ब्लॉक आम यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में सतर्क रहना और पहले से जानकारी लेना ही सबसे बेहतर विकल्प है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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