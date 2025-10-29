राजस्थान पुष्कर मेले में दिखा 23 करोड़ का अनमोल भैंसा जिसके ठाठ-बाट किसी राजा से कम नहीं
राजस्थान का पुष्कर पशु मेला हर साल अपनी भव्यता और अनोखेपन के लिए सुर्खियों में रहता है। ऊंट, घोड़े और विदेशी नस्लों के पशु इस मेले की पहचान बन चुके हैं, लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र न कोई घोड़ा है, न ऊंट — बल्कि एक भैंसा, जिसका नाम ही है ‘अनमोल’। और नाम के मुताबिक, इसकी कीमत भी किसी हीरे-जवाहरात से कम नहीं — पूरे 23 करोड़ रुपये!
मेले में पहुंचा ‘अनमोल’ अब सोशल मीडिया का स्टार बन चुका है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल वीडियो में यह विशालकाय भैंसा हजारों लोगों की भीड़ से घिरा नजर आता है। कोई उसकी काया पर मोहित है, तो कोई उसकी कीमत सुनकर अवाक रह गया। वीडियो में एक व्यक्ति जब इसके मालिक से पूछता है, “भाई साहब, इसकी कीमत कितनी है?” तो मालिक मुस्कुराकर जवाब देते हैं — “तेईस करोड़ रुपये।”
यह सुनते ही आसपास मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं। कोई कहता है, “इतने में तो दिल्ली में बंगला आ जाए,” तो कोई मजाक में पूछता है, “भाई, EMI पर मिल जाएगा क्या?
भैंसे के मालिक के मुताबिक, ‘अनमोल’ सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि परिवार का सदस्य है। उसकी देखभाल में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाती। उसे रोजाना ऐसा खाना परोसा जाता है, जो किसी राजा के थाल से कम नहीं — दूध, देशी घी, बादाम, ड्राई फ्रूट्स और खास पौष्टिक आहार।
मालिक बताते हैं कि अनमोल की फिटनेस और चमकदार काया उसके विशेष खानपान और रोजाना की ग्रूमिंग का नतीजा है। “हम उसके साथ वैसे ही रहते हैं जैसे अपने बच्चों के साथ,” वे कहते हैं।
पुष्कर मेले में जब ‘अनमोल’ अपने विशाल शरीर और चमकदार काले रंग के साथ पहुंचा, तो पूरा मैदान मानो थम गया। हर कोई उसे देखने के लिए दौड़ पड़ा। बच्चे, महिलाएं, विदेशी सैलानी — सभी के कैमरे उसी की ओर मुड़ गए।
भैंसे का वजन भी चर्चा का विषय है। बताया जा रहा है कि उसका वजन करीब 1,500 किलो है, और उसकी ऊंचाई एक छोटे हाथी के बराबर है। मेले में आए एक आगंतुक ने कहा, “इतना शानदार जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। यह वाकई अनमोल है।”
सोशल मीडिया पर ‘अनमोल’ को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा, “इसकी स्किन तो किसी ऑयल पॉलिश जैसी चमक रही है।”
दूसरे ने कहा, “भाई, 23 करोड़ में तो मैं राजस्थान में फार्म हाउस खरीद लूं।”
एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “लगता है इस भैंसे का इंश्योरेंस भी करोड़ों में होगा।”
पुष्कर मेला सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है, जहां धार्मिक आस्था के साथ-साथ पशुपालन और ग्रामीण संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। ऐसे में ‘अनमोल’ का आगमन इस मेले में आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम लेकर आया है — एक तरफ यह ग्रामीण पशुपालकों की मेहनत का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया युग की शोहरत का उदाहरण।
