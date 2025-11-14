राजस्थान में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन महंगा,जानिए कितना असर पड़ेगा?

संक्षेप: राजस्थान में आज से मकान, दुकान और अन्य कमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर अतिरिक्त खर्चा देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 6 साल बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट (निर्माण लागत) में बड़ा इजाफा कर दिया है।

राजस्थान में आज से मकान, दुकान और अन्य कमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर अतिरिक्त खर्चा देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 6 साल बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट (निर्माण लागत) में बड़ा इजाफा कर दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और जमीन की डीएलसी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। फिर भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से रजिस्ट्री के समय प्रॉपर्टी की न्यूनतम सरकारी वैल्यू अब पहले से अधिक मानी जाएगी।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अब आरसीसी छत वाले भवनों की निर्माण लागत 1200 रुपए प्रति वर्गफुट से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति वर्गफुट कर दी गई है। यानी सीधे-सीधे 600 रुपए प्रति वर्गफुट का इजाफा, जिसका प्रभाव लाखों की प्रॉपर्टी पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक पड़ सकता है।

विभाग की मानें तो इस बढ़ोतरी से आम खरीदार की जेब पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। शहरों और कस्बों में ज्यादातर फ्लैट, मकान और दुकानें बाजार मूल्य पर ही खरीदी जाती हैं, और ये मूल्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम वैल्यू से अधिक होते हैं। ऐसे में खरीद-बिक्री प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

लेकिन जहां प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सरकारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के आधार पर होती है, वहां नया रेट लागू होने से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री का खर्चा पहले से अधिक देना होगा।

सरकार ने केवल आवासीय निर्माण ही नहीं, बल्कि बड़े कमर्शियल स्ट्रक्चर की लागत भी बढ़ाई है।

• मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल जिनमें बेसमेंट और मल्टीप्लेक्स शामिल है, उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1815 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति वर्गफुट कर दी गई है।

• बिना मल्टीप्लेक्स वाले शॉपिंग मॉल की निर्माण लागत 1430 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति वर्गफुट हो गई है।

इस बढ़ोतरी से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की सरकारी वैल्यू में भारी वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर डेवलपर्स और निवेशकों पर पड़ेगा।

आदेशों के अनुसार—

• 5 सितारा या उससे ऊंची कैटेगरी वाले होटल/क्लब की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2090 से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति वर्गफुट की गई है।

• वहीं 5 सितारा से नीचे की कैटेगरी वाले होटल के लिए यह लागत 1595 से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति वर्गफुट कर दी गई है।

पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश करने वालों को अब अधिक सरकारी निर्माण लागत माननी होगी, जिससे रजिस्ट्री मूल्य भी बड़ा होगा।

बाउंड्रीवाल और वेयरहाउस पर अतिरिक्त बोझ

सरकार ने इस बार छोटे-छोटे निर्माणों के रेट भी नहीं छोड़े।

• खाली जमीन पर बनी बाउंड्रीवाल की निर्माण लागत 400 रुपए प्रति रनिंग मीटर से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है।

• वहीं औद्योगिक प्लॉट पर बने शेड और वेयरहाउस की लागत 4000 रुपए प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई है।

औद्योगिक क्षेत्र में यह बढ़ोतरी छोटे और मध्यम उद्योगों की रजिस्ट्री लागत को प्रभावित करेगी।

कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में यह बढ़ोतरी करीब 6 साल बाद की गई है। विभाग के अनुसार निर्माण सामग्री, श्रम लागत और बाजार भाव में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट, स्टील, टाइल्स, इलेक्ट्रिकल—सबकी कीमतें काफी बढ़ी हैं, ऐसे में पुरानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बदलना आवश्यक माना गया।

नई दरें लागू होने के साथ ही पूरे प्रदेश में आज से की जाने वाली रजिस्ट्री इसी नई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर आधारित होगी। रियल एस्टेट सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सरकार की राजस्व वृद्धि तो होगी, लेकिन डेवलपर्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट निवेशकों पर बोझ बढ़ेगा।