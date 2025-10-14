Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan promod jain bhaya affidavit assets congress candidate wealth debt

राजस्थान में प्रमोद जैन भाया पर बढ़ा कर्ज, घटी दौलत! कांग्रेस प्रत्याशी के एफिडेविट ने खोले कई राज

संक्षेप: राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। जैसलमेर से जोधपुर जा रही सवारियों से भरी एक निजी बस में अचानक भीषण आग लग गई। हादसा इतना भयावह था कि कुछ ही मिनटों में बस आग की लपटों में घिर गई।

Tue, 14 Oct 2025 06:42 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on
राजस्थान में प्रमोद जैन भाया पर बढ़ा कर्ज, घटी दौलत! कांग्रेस प्रत्याशी के एफिडेविट ने खोले कई राज

अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की ओर से दाखिल एफिडेविट ने कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। भाया की कुल संपत्ति अब 56.20 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में यह 56.49 करोड़ थी। यानी दो साल में उनकी संपत्ति करीब 29 लाख रुपए घटी है। वहीं उनकी आय में गिरावट और कर्ज में बढ़ोतरी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है।

एफिडेविट के मुताबिक, भाया की कुल चल संपत्ति 17.96 करोड़ और अचल संपत्ति 38.24 करोड़ है। 2024-25 में उनकी आय 19.55 लाख रही, जबकि 2022-23 में यह 32.91 लाख थी। यानी करीब 13 लाख रुपए की आय में कमी आई। उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया की आय भी दो साल में करीब 1.23 करोड़ घटकर 3.30 करोड़ रह गई।

प्रमोद जैन भाया की चल संपत्ति में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में उनकी चल संपत्ति 18.68 करोड़ थी, जो अब 17.96 करोड़ रह गई। जबकि अचल संपत्ति में मामूली बढ़ोतरी हुई — 37.80 करोड़ से बढ़कर 38.24 करोड़। एफिडेविट के अनुसार, भाया और उनकी पत्नी के पास कुल 14.11 करोड़ की कृषि भूमि है, जिसमें भाया के हिस्से में 3.25 करोड़ और उर्मिला जैन के हिस्से में 10.86 करोड़ की जमीन है।

इसी तरह दोनों के पास 3.37 करोड़ के भूखंड और 10 करोड़ के वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स हैं। जयपुर में भाया के नाम एक फ्लैट है, जो 80 लाख रुपए के लोन पर है। वहीं उर्मिला जैन के पास 9.95 करोड़ रुपए मूल्य के आवासीय मकान हैं।

एफिडेविट बताता है कि भाया की कुल संपत्ति 13.83 करोड़ और उनकी पत्नी की 42.36 करोड़ है। यानी परिवार की कुल संपत्ति में पत्नी का हिस्सा लगभग तीन गुना अधिक है। वर्ष 2023 में भी यही ट्रेंड था — उस समय भाया की संपत्ति 13.71 करोड़ और पत्नी की 42.77 करोड़ थी।

भाया ने अपने पास 9 किलो चांदी बताई है, जिसकी कीमत 13.50 लाख रुपए है। उनकी पत्नी के पास 110 तोला सोना है, जिसकी कीमत 1.65 करोड़ रुपए आंकी गई। दोनों की संयुक्त कीमत 1.78 करोड़ है, जबकि 2023 में यही सोना-चांदी 73 लाख के आसपास थी।

सबसे चौंकाने वाला पहलू कर्ज का है। भाया दंपति पर अब कुल 22.22 करोड़ रुपए की देनदारी है, जो 2023 में 11.51 करोड़ थी। यानी दो साल में कर्ज लगभग दोगुना हो गया। इसमें भाया पर 4.84 करोड़ और उनकी पत्नी पर 17.37 करोड़ रुपए का बकाया है। उर्मिला जैन पर अकेले ही करीब 10 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी बढ़ी है।

एफिडेविट में यह भी सामने आया कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के बीच प्रमोद जैन भाया पर आठ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें अधिकांश बारां कोतवाली और अंता थाने में दर्ज हैं। इनमें से सात मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। वर्ष 2023 में उन पर एक भी मामला दर्ज नहीं था।

भाया के पास एक कार और एक जीप है, जबकि उनकी पत्नी के पास तीन लग्जरी एसयूवी और एक स्कूटर है। कुल वाहनों की कीमत 75 लाख से अधिक बताई गई है।

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भाया का एफिडेविट सिर्फ संपत्ति का नहीं, बल्कि बदलते आर्थिक हालात और कानूनी दबावों का भी आईना है।

अंता उपचुनाव के माहौल में यह एफिडेविट अब विपक्ष और जनता दोनों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
Congress

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।