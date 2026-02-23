राजस्थान में आज रात से थम जाएगा निजी बसों का पहिया, 35 हजार बसों की हड़ताल

प्रदेश में आज रात 12 बजे से निजी बसों का संचालन पूरी तरह ठप होने जा रहा है। करीब 35 हजार प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इससे अनुमानित 15 लाख से अधिक यात्रियों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

प्रदेश में आज रात 12 बजे से निजी बसों का संचालन पूरी तरह ठप होने जा रहा है। करीब 35 हजार प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इससे अनुमानित 15 लाख से अधिक यात्रियों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बस ऑपरेटर्स का आरोप है कि परिवहन विभाग और आरटीओ की सख्त कार्रवाई के चलते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) सस्पेंड किए जा रहे हैं और लाखों रुपए के चालान काटे जा रहे हैं।

रविवार को जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से हड़ताल का निर्णय लिया गया। बैठक में स्टेट कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और लोक परिवहन से जुड़े संगठनों ने हिस्सा लिया। ऑपरेटर्स ने साफ कहा कि जब तक सरकार और परिवहन विभाग के साथ ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

पीएम की अजमेर रैली के लिए भी बसें नहीं राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि 28 फरवरी को Ajmer में प्रस्तावित Narendra Modi की सभा के लिए भी बसें उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि टैक्सी ऑपरेटर्स ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है और वे भी संचालन बंद रखेंगे।

ऑपरेटर्स का कहना है कि दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाली बसों को भी राज्य की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के बस संगठनों ने भी समर्थन जताया है और राजस्थान के लिए संचालन रोकने की बात कही है।

आरटीओ की कार्रवाई पर नाराजगी बस संचालकों का आरोप है कि आरटीओ विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। लगेज कैरियर लगाने पर रोक लगाई गई है और इस आधार पर भी भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली बसों में यात्री अक्सर अपना सामान छत पर रखते हैं। ऐसे में लगेज कैरियर हटाने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है।

टूरिस्ट और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी यह व्यवस्था आवश्यक बताई जा रही है। ऑपरेटर्स का कहना है कि टैक्सियों में भी छत पर सामान रखने की व्यवस्था होती है, जिस पर रोक लगाना व्यावहारिक नहीं है।

धारा 153 के तहत चालान पर सवाल बस ऑपरेटर्स ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 153 के तहत हो रही कार्रवाई को भी अनुचित बताया है। उनका कहना है कि यह धारा 2025 में जोड़ी गई है और पुरानी बसों पर इसे लागू करना तर्कसंगत नहीं है।

धारा 153 के तहत उन मामलों में कार्रवाई की जाती है, जब वाहन की बॉडी में बिना अनुमति बदलाव किया गया हो, ओवरलोडिंग हो, सेफ्टी नियमों का उल्लंघन हो, फिटनेस सर्टिफिकेट की शर्तों का पालन न हो या वाहन की डिजाइन—जैसे ऊंचाई, लंबाई या ओवरहैंग—मानकों के अनुरूप न हो।

ऑपरेटर्स का तर्क है कि कई बसें पुराने नियमों के तहत पंजीकृत हैं और उन पर नए प्रावधान लागू करना गलत है। उनका कहना है कि लाखों रुपए के चालान और आरसी सस्पेंशन से व्यवसाय ठप होने की स्थिति बन गई है।

आमजन पर सीधा असर हड़ताल का सीधा असर रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने-जाने वाले लोगों पर पड़ेगा। निजी बसें प्रदेश के अंदरूनी और दूरदराज इलाकों में परिवहन का प्रमुख साधन हैं।

त्योहारों और आगामी आयोजनों को देखते हुए यात्रियों की संख्या पहले से अधिक रहने की संभावना थी। ऐसे में अचानक बस संचालन बंद होने से वैकल्पिक परिवहन पर दबाव बढ़ सकता है। रेलवे और रोडवेज बसों में भी भीड़ बढ़ने की आशंका है।

बातचीत पर टिकी नजरें बस ऑपरेटर्स ने साफ किया है कि यदि सरकार और परिवहन विभाग के साथ सकारात्मक बातचीत होती है और कार्रवाई में राहत मिलती है तो हड़ताल पर पुनर्विचार किया जा सकता है। फिलहाल, आज रात से प्रदेश में निजी बसों के पहिए थमने तय माने जा रहे हैं।