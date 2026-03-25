1 अप्रैल से राजस्थान में प्राइवेट बसों का किराया बढ़ेगा

राजस्थान में 1 अप्रैल से प्राइवेट बसों के किराए में बढ़ोतरी का असर देखने को मिलेगा। राज्य परिवहन विभाग ने नई टैरिफ नीति लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसका सीधा असर निजी बस संचालकों और यात्रियों पर पड़ेगा।

राजस्थान में 1 अप्रैल से प्राइवेट बसों के किराए में बढ़ोतरी का असर देखने को मिलेगा। राज्य परिवहन विभाग ने नई टैरिफ नीति लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसका सीधा असर निजी बस संचालकों और यात्रियों पर पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम ईंधन की बढ़ती कीमतों और परिचालन लागत में वृद्धि को देखते हुए उठाया गया है।

नए नियमों का परिचय राजस्थान परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नए नियम के तहत बस किराए में प्रति किलोमीटर दर को बढ़ाया जाएगा। यह वृद्धि विभिन्न श्रेणियों की बसों पर अलग-अलग लागू होगी। साधारण और डीलक्स बसों के लिए अलग-अलग दर तय की गई है, जिससे यात्रियों को बस की श्रेणी के अनुसार किराया देना होगा।

अधिकारी ने कहा, “यह निर्णय बस ऑपरेटरों की लगातार बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर लिया गया है। ईंधन, मेंटेनेंस और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को देखते हुए यह कदम आवश्यक था।

किस प्रकार बढ़ेगा किराया जानकारी के अनुसार, साधारण बसों में प्रति किलोमीटर 10 से 15 फीसदी तक किराया बढ़ सकता है। वहीं, डीलक्स और एसी बसों में यह वृद्धि 15 से 20 फीसदी तक हो सकती है। इसका सीधा असर लंबी दूरी के यात्रियों पर सबसे अधिक पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जयपुर से उदयपुर या जैसलमेर जाने वाले यात्रियों को अब पहले की तुलना में 50-150 रुपये अधिक देना पड़ सकता है।

बस संचालकों की प्रतिक्रिया राजस्थान प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से ऑपरेटरों की मांग थी कि किराए में वृद्धि की जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से किराया स्थिर था। उन्होंने बताया, “ईंधन और मेंटेनेंस की लागत बढ़ने के बावजूद किराया नहीं बढ़ा, जिससे बस ऑपरेटर घाटे में काम कर रहे थे। नए नियम से घाटा कम होगा और यात्रियों को बेहतर सेवा भी मिलेगी।

यात्रियों की चिंता वहीं, यात्रियों ने नई बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है। जयपुर रेलवे स्टेशन के पास यात्रियों ने कहा कि महंगाई के इस दौर में अतिरिक्त खर्च उनके बजट पर असर डालेगा। एक यात्री ने बताया, “हम अक्सर बस यात्रा करते हैं, अब यह बढ़ोतरी रोजमर्रा के खर्च को और मुश्किल बना देगी।”

विभाग की तैयारी परिवहन विभाग ने कहा है कि किराए में बढ़ोतरी के बावजूद नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यात्रियों को बस टिकट में नया किराया स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और बिना अनुमति के किराया वसूली पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भविष्य में प्रभाव विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से लंबी दूरी की बस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, लेकिन छोटे बजट वाले यात्रियों के लिए विकल्प सीमित हो सकते हैं। इसके अलावा, सरकार की योजना है कि समय-समय पर किराए की समीक्षा की जाएगी ताकि यात्रियों और ऑपरेटरों दोनों का संतुलन बना रहे।