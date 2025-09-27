राजस्थान: प्रिंसिपल ट्रांसफर पर छात्रों का बवाल, मंत्री बोले -पहले पैसे चलते थे

राजस्थान में सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के 4,527 से ज्यादा ट्रांसफर ने राजनीति और शिक्षा के गलियारों में बवाल मचा दिया है। छात्रों ने विरोध स्वरूप कई स्कूलों में ताले जड़कर धरना शुरू कर दिया है।

राजस्थान में सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के 4,527 से ज्यादा ट्रांसफर ने राजनीति और शिक्षा के गलियारों में बवाल मचा दिया है। छात्रों ने विरोध स्वरूप कई स्कूलों में ताले जड़कर धरना शुरू कर दिया है। मामला अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी रंग भी ले चुका है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री पर राजनीतिक बदले और जातिगत आधार पर ट्रांसफर का आरोप लगाया है, वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाया।

सीकर के मानगढ़ गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्रों ने प्रिंसिपल भीम सिंह सामोता के ट्रांसफर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने ताले जड़कर धरना दिया और चेतावनी दी कि अगर प्रिंसिपल का ट्रांसफर रद्द नहीं हुआ तो स्कूल नहीं चलेगा। छात्रों का कहना है कि बीच सेशन में प्रिंसिपल का ट्रांसफर पूरी तरह अनुचित है। विवाद बढ़ता देख नगर विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बेटे ने छात्रों से बात कर भरोसा दिलाया, जिससे ताले खोले गए, लेकिन आंदोलन सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है। जयपुर, सीकर, जोधपुर समेत दर्जनों जिलों में छात्र आंदोलनों और तालेबंदी के जरिए विरोध दर्ज करा रहे हैं।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस शासन में लगे प्रिंसिपल को राजनीतिक द्वेष के तहत दूर दराज और बॉर्डर इलाकों में ट्रांसफर किया है। डोटासरा ने यह भी कहा कि जातिगत आधार पर ट्रांसफर किए गए हैं और शिक्षकों की भी तबादला नीति इसी बदले की भावना का हिस्सा है।

वहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस शासन में पैसे लेकर ट्रांसफर किए जाते थे और भ्रष्टाचार चरम पर था। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि गहलोत सरकार के दौरान शिक्षकों ने स्वीकार किया था कि बिना पैसे ट्रांसफर नहीं होते। दिलावर ने कहा कि वर्तमान ट्रांसफर रूटीन के तहत हुए हैं और इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है।

हाल ही में जारी ट्रांसफर सूची में कई अवार्ड प्राप्त प्रिंसिपल का भी तबादला हुआ है। जयपुर के महात्मा गांधी नवीन विद्याधर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल बच्चू सिंह धाकड़, जिन्हें राज्य स्तरीय सम्मान मिल चुका है और जिनके स्कूल में आधुनिक सुविधाओं और 1,600 से अधिक नामांकन हैं, का तबादला प्रतापगढ़ कर दिया गया।