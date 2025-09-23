rajasthan principal transfer jumbo list 4527 principals 508 pages राजस्थान में देर रात 4,527 प्रिंसिपल के तबादले;508 पेज की जंबो लिस्ट जारी, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में देर रात 4,527 प्रिंसिपल के तबादले;508 पेज की जंबो लिस्ट जारी

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सोमवार देर रात अचानक 4,527 प्रिंसिपल के तबादले की जंबो लिस्ट जारी की। यह लिस्ट कुल 508 पेजों की है और इसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के ई-हस्ताक्षर के साथ मान्यता दी गई।

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सोमवार देर रात अचानक 4,527 प्रिंसिपल के तबादले की जंबो लिस्ट जारी की। यह लिस्ट कुल 508 पेजों की है और इसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के ई-हस्ताक्षर के साथ मान्यता दी गई। राज्य के लगभग सभी जिलों में प्रिंसिपल का तबादला किया गया है और आदेश दिए गए हैं कि स्थानान्तरित प्रिंसिपल तुरंत नए स्कूलों में जॉइन करें। फिलहाल, जॉइनिंग की कोई तय तारीख घोषित नहीं की गई है।

इस बार की जंबो लिस्ट में शिक्षा विभाग ने शहर और गांवों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए तबादले किए हैं। अधिकांश प्रिंसिपल को उनकी पसंद के अनुसार स्थान देने का प्रयास किया गया है, वहीं बड़ी संख्या में शहरों में लंबे समय से पदस्थापित प्रिंसिपल को अब ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया है। पिछले वर्षों में जिन स्कूलों को सीनियर सैकंडरी में क्रमोन्नत किया गया था, उनमें भी नए प्रिंसिपल को तैनात किया गया है।

तबादले की प्रक्रिया में विधायकों की डिजायर को भी शामिल किया गया। भाजपा के विधायकों से पहले ही तय संख्या में डिजायर मांगी गई थी। जहां भाजपा विधायक उपलब्ध नहीं थे, वहां भाजपा के पूर्व प्रत्याशी या सांसद से डिजायर प्राप्त की गई। बड़ी संख्या में विधायकों ने डिजायर प्रस्तुत की और कुछ अतिरिक्त नाम भी लिस्ट में शामिल किए गए। इन डिजायर के आधार पर प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट तैयार की गई।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के समक्ष यह ट्रांसफर लिस्ट लगभग 20 दिन पहले प्रस्तुत की गई थी। लेकिन विधानसभा सत्र के चलते इसे रोक दिया गया था। इसके बाद श्राद्ध पक्ष के कारण भी तबादले को स्थगित रखा गया। हालांकि, नवरात्रि शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया और देर रात तक लिस्ट जारी कर दी गई। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह ट्रांसफर राज्य सरकार के पत्र और आदेशों के अनुपालन में किए गए हैं।

इस जंबो ट्रांसफर लिस्ट के तहत शिक्षकों को उनके नए स्कूलों में शीघ्र जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके पीछे शिक्षा विभाग की रणनीति यह रही कि शिक्षकों को उनकी योग्यताओं और अनुभव के अनुसार सही जगह तैनात किया जाए, जिससे स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के बड़े पैमाने पर प्रिंसिपल ट्रांसफर का उद्देश्य केवल प्रशासनिक संतुलन बनाना ही नहीं, बल्कि शहरों में लंबे समय से स्थायी प्रिंसिपल की जड़ता को भी तोड़ना और ग्रामीण स्कूलों को अनुभवी नेतृत्व प्रदान करना है। इस जंबो लिस्ट में कई ऐसे प्रिंसिपल भी शामिल हैं जिन्हें लंबे समय से शहरों में पदस्थ किया गया था, अब उन्हें ग्रामीण इलाकों में भेजा गया है।

