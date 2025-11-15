Hindustan Hindi News
राजस्थान में प्रिंसिपल-अधीक्षक की प्रैक्टिस रोकने पर बवाल; RMCTA ने सरकार के फैसले को क्लिनिकल डॉक्टरों के खिलाफ बताया

राजस्थान में प्रिंसिपल-अधीक्षक की प्रैक्टिस रोकने पर बवाल; RMCTA ने सरकार के फैसले को क्लिनिकल डॉक्टरों के खिलाफ बताया

संक्षेप: में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और अस्पताल अधीक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के सरकारी आदेश के खिलाफ विरोध तेज हो गया है।

Sat, 15 Nov 2025 10:47 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और अस्पताल अधीक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के सरकारी आदेश के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (RMCTA) ने सरकार के इस फैसले को “क्लिनिकल चिकित्सकों को हाशिये पर धकेलने” वाला बताया है। एसोसिएशन ने कहा कि यह फैसला न केवल अव्यावहारिक है बल्कि मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को भी प्रभावित करेगा।

RMCTA के स्टेट कोऑर्डिनेटर और प्रवक्ता डॉ. प्रवीण जोशी ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि अनुभवी चिकित्सकों पर निजी प्रैक्टिस रोकना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। “सरकारी ड्यूटी के बाद कई चिकित्सक NPA छोड़कर नियमों के अनुसार मरीजों को शाम के समय सेवाएं देते हैं। हजारों ऐसे मरीज हैं जिन्हें दिन में अस्पताल पहुंचना संभव नहीं होता। उनके लिए यह सेवाएं जीवनरेखा की तरह हैं,” उन्होंने कहा।

एसोसिएशन ने अधीक्षक और प्रिंसिपल पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष तय किए जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए। डॉ. जोशी ने कहा कि जब रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष है, तब 57 वर्ष में किसी योग्य चिकित्सक को आवेदन से बाहर करना न केवल अव्यावहारिक बल्कि असंवैधानिक भी है। “नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अनुसार प्रिंसिपल बनने के लिए पाँच वर्ष का प्रोफेसर अनुभव पर्याप्त है। लेकिन राज्य सरकार ने नए आदेश में सीनियर प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और कई अतिरिक्त प्रशासनिक योग्यताओं को अनिवार्य कर दिया है। यह NMC मानकों के उलट है,” उन्होंने कहा।

RMCTA ने यह भी आरोप लगाया कि नए प्रावधान राज्य के बाहर से चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए रास्ता खोलते हैं, जिससे राजस्थान के योग्य डॉक्टरों के साथ भेदभाव हो सकता है।

RMCTA ने आदेशों के उस प्रावधान को भी कठघरे में खड़ा किया, जिसमें प्रिंसिपल और अधीक्षक के क्लीनिकल कार्य को कुल समय के 25 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। डॉ. जोशी ने कहा, “यह पूर्णतः अव्यावहारिक है। वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों का क्लीनिकल कार्य सीमित होने से मरीजों को उनकी विशेषज्ञता का लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर होंगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि प्रिंसिपल और अधीक्षक को यूनिट हेड की भूमिका से हटाने का निर्णय सीधे तौर पर NMC के मानकों का उल्लंघन है। “मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशासनिक पदों पर बैठे वरिष्ठ डॉक्टर क्लीनिकल व अकादमिक कार्यों में समान रूप से भाग लें। लेकिन नए आदेश चिकित्सा शिक्षा की इस बुनियादी संरचना को ही कमजोर कर देंगे,” उन्होंने कहा।

RMCTA ने आरोप लगाया कि सरकार मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव करने से पहले न तो विशेषज्ञों से सलाह ले रही है, न ही चिकित्सकों की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर रही है। एसोसिएशन ने मांग की कि सरकार तत्काल इस निर्णय को वापस ले और NMC के मानकों, चिकित्सकीय व्यवहारिकता और मरीजों की जरूरतों के अनुरूप संशोधित नीति तैयार करे।

डॉ. जोशी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सुधार नहीं किया, तो इससे मेडिकल कॉलेजों में कुशल फैकल्टी का मनोबल गिर सकता है और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा। RMCTA ने संकेत दिया कि वह इस मुद्दे पर आगे आंदोलन की रणनीति तैयार कर सकती है।

सरकार की ओर से इस विवाद पर अभी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि बदलाव प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए गए हैं। हालांकि, चिकित्सक समुदाय का मानना है कि एकतरफा निर्णय स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी पड़ सकता है।

