इतना तो जानवरों को भी नहीं मारते! राजस्थान में 11वीं के छात्र को प्रिंसिपल ,5 शिक्षकों ने बेरहमी से पीटा; पढ़िए क्या हुआ

संक्षेप:

राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ स्थित लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ 11वीं कक्षा के एक 15 वर्षीय छात्र को स्कूल के प्रिंसिपल और पांच शिक्षकों ने मिलकर इस कदर पीटा कि मासूम को रात भर खून की उल्टियां हुईं।

Dec 26, 2025 12:49 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ स्थित लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ 11वीं कक्षा के एक 15 वर्षीय छात्र को स्कूल के प्रिंसिपल और पांच शिक्षकों ने मिलकर इस कदर पीटा कि मासूम को रात भर खून की उल्टियां हुईं। घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित छात्र के पिता दीपचंद ने राजगढ़ थाने में दी अपनी रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे उनके बेटे के साथ स्कूल परिसर में बर्बरता की गई। उन्होंने बताया, “मेरे बेटे को प्रिंसिपल आरपी शर्मा ने पीटना शुरू किया और 10-15 थप्पड़ जड़े। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल नरेंद्र ने घुटनों और कोहनियों से हमला किया। शिक्षक सतीश, पंकज और दिनेश ने बच्चे को पकड़ रखा था और उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया।”

पिता ने भर्राए गले से बताया कि पिटाई इतनी खौफनाक थी कि बच्चे के पूरे शरीर पर नीले निशान पड़ गए हैं। घर पहुँचने के बाद बच्चा सहमा हुआ था और रात में उसे खून की उल्टियां होने लगीं, जिससे परिवार पूरी रात दहशत में रहा। पिता ने आक्रोश जताते हुए कहा, “इतना टॉर्चर तो कोई पशुओं के साथ भी नहीं करता। यह स्कूल अध्ययन का केंद्र नहीं, गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका है।”

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो स्कूल के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि दो शिक्षक बच्चे को लगातार थप्पड़ मार रहे हैं और पीठ पर प्रहार कर रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ उसे घेरे हुए हैं।

जब इस मामले में प्रिंसिपल आरपी शर्मा से सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे 'झगड़ा सुलझाने' की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि कबड्डी खेल के दौरान बच्चों में विवाद हो गया था और वे केवल बीच-बचाव करने गए थे। हालांकि, वीडियो में दिख रही मारपीट के सवाल पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने छात्र का मेडिकल मुआयना करवाया है और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) सुमन जाखड़ ने कहा है कि फिलहाल उन्हें आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वे इस मामले की जांच कर उचित कदम उठाएंगे।

पीड़ित परिवार ने मांग की है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य बच्चे के साथ ऐसी दरिंदगी न हो।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
