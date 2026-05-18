राजस्थान प्राइमरी टीचर भर्ती रिजल्ट पर सस्पेंस बरकरार, जानिए कब आएगा फाइनल फैसला

राजस्थान में प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था, वह अब जल्द जारी होने की स्थिति में है।

राजस्थान में प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था, वह अब जल्द जारी होने की स्थिति में है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने रिजल्ट से जुड़ी सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार परिणाम जारी करने की प्रक्रिया मई के अंतिम सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी और जून के पहले सप्ताह तक सभी चरणों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

रिजल्ट प्रक्रिया पूरी, अंतिम चरण में बोर्ड भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने जानकारी दी है कि प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के लेवल-1 और लेवल-2 दोनों के परिणाम लगभग तैयार हैं। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परिणाम तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है और अब केवल अंतिम औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परिणाम जारी करने में पहले हुई देरी तकनीकी कारणों और बोर्ड से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी पीएल बैरवा के निधन के कारण हुई, जिनके पास रिजल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी।

आपत्तियों के बाद बदला गया मूल्यांकन पैटर्न इस भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा कई प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। इन आपत्तियों की समीक्षा के बाद बोर्ड ने कुछ प्रश्नों को हटाने का निर्णय लिया, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा। इसी कारण रिजल्ट तैयार करने में अतिरिक्त समय लगा। अधिकारियों का कहना है कि अब सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है और फाइनल उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम तैयार कर लिया गया है।

पदों की संख्या में बड़ा बदलाव प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इस भर्ती के तहत पहले 5,000 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल 636 पद शामिल हैं। पदों की संख्या बढ़ने के कारण भी मेरिट और चयन प्रक्रिया में संशोधन करना पड़ा, जिससे पूरी प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई।

बोर्ड ने इस संशोधन को लेकर नई विज्ञप्ति भी जारी की थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि बढ़े हुए पदों के अनुसार ही अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। इसी वजह से अभ्यर्थियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा।

रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीखें तय बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार, परिणाम जारी करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी। 22 से 25 मई के बीच पहले चरण के परिणाम जारी किए जाएंगे, जबकि 31 मई से 3 जून तक सभी लेवल और श्रेणियों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस घोषणा के बाद हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो जाएगा।

अन्य भर्तियों के परिणाम भी जल्द बोर्ड ने यह भी संकेत दिया है कि अन्य लंबित भर्तियों के परिणामों पर भी काम तेजी से चल रहा है। स्टेनो भर्ती से जुड़ा मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है, जिसके कारण परिणाम अटका हुआ है। वहीं लाइब्रेरियन और वीडीओ भर्ती के परिणाम भी जल्द जारी किए जाने की संभावना है।

वीडीओ भर्ती में लगभग 200 अभ्यर्थियों के प्रोविजनल मामलों की जांच की जा रही है, जिन्हें अंतिम रूप दिए जाने के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। बोर्ड का कहना है कि सभी प्रक्रियात्मक बाधाएं जल्द ही दूर कर ली जाएंगी।

अभ्यर्थियों में बढ़ी उम्मीदें लंबे इंतजार और बार-बार बदलती प्रक्रियाओं के बीच अब अभ्यर्थियों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया और परीक्षा से जुड़े प्लेटफॉर्म पर लगातार रिजल्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह में किसी भी दिन बड़ा अपडेट जारी हो सकता है।