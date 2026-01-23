राजस्थान में हर छठी गर्भवती महिला थायरॉइड से प्रभावित, जांच के अभाव में बीमारी बनी साइलेंट थ्रेट
राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में थायरॉइड विकार तेजी से एक गंभीर लेकिन अनदेखी स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं में इसका बढ़ता प्रचलन चिंता का विषय बन चुका है।
राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में थायरॉइड विकार तेजी से एक गंभीर लेकिन अनदेखी स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं में इसका बढ़ता प्रचलन चिंता का विषय बन चुका है। सरकारी सर्वेक्षणों और वैज्ञानिक शोधों के अनुसार, थायरॉइड अब केवल जीवनशैली से जुड़ी बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि यह मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालने वाला “साइलेंट थ्रेट” बनती जा रही है।
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019–21) के आंकड़े बताते हैं कि देश में स्व-रिपोर्टेड गोइटर या थायरॉइड विकार का प्रचलन 2.9% तक पहुंच गया है, जो NFHS-4 (2015–16) में 2.2% था। यह वृद्धि साफ संकेत देती है कि थायरॉइड से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन अब भी बड़ी आबादी इसकी गंभीरता से अनजान है।
राजस्थान में राष्ट्रीय औसत से अधिक बोझ
राज्य-स्तरीय आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान की स्थिति और भी गंभीर दिखाई देती है। NFHS-5 के अनुसार, प्रदेश में प्रति एक लाख महिलाओं पर करीब 1,310 थायरॉइड/गोइटर के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कई अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह संख्या केवल रिपोर्टेड मामलों की है, जबकि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं।
गर्भवती महिलाओं में ‘साइलेंट बर्डन’
हालांकि गर्भवती महिलाओं में थायरॉइड को लेकर पूर्ण राज्य-स्तरीय सार्वजनिक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अस्पताल-आधारित अध्ययन और हालिया शोध स्थिति की गंभीरता उजागर करते हैं। विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक, गर्भवती महिलाओं में थायरॉइड असंतुलन का प्रचलन लगभग 22.8% तक पाया गया है। इसमें सब-क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज़्म 14.7% और ओवरट हाइपोथायरॉइडिज़्म 9.3% मामलों में दर्ज किया गया।
सब-क्लिनिकल मामलों में लक्षण स्पष्ट नहीं होते, लेकिन हार्मोनल असंतुलन मौजूद रहता है, जो गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यही वजह है कि हर छठी गर्भवती महिला थायरॉइड से प्रभावित होने के बावजूद समय पर पहचान से वंचित रह जाती है।
भारत में थायरॉइड का बढ़ता दायरा
स्वास्थ्य शोध बताते हैं कि भारत में करीब 4.2 करोड़ लोग किसी न किसी थायरॉइड विकार से प्रभावित हैं। देश में इसकी औसत प्रचलन दर लगभग 10.9% मानी जाती है, यानी हर दस में से एक वयस्क थायरॉइड समस्या से जूझ रहा है।
विशेषज्ञ यह भी रेखांकित करते हैं कि महिलाएं, खासकर 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में, पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती हैं। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव इस जोखिम को और बढ़ा देते हैं।
लक्षणों की अनदेखी सबसे बड़ी चुनौती
थायरॉइड विकार की सबसे बड़ी समस्या इसके शुरुआती लक्षणों का सामान्य लगना है। लगातार थकान, वजन में बदलाव, बालों का झड़ना, मूड स्विंग्स, अवसाद और मासिक चक्र में अनियमितता जैसे संकेतों को लोग अक्सर तनाव, मौसम या उम्र से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसी कारण बड़ी संख्या में मरीज जांच तक नहीं पहुंच पाते और बीमारी “साइलेंट” बनी रहती है।
चिकित्सा विशेषज्ञों की राय
एक वरिष्ठ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अनुसार, “थायरॉइड के शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग जांच कराने की जरूरत ही नहीं समझते। गर्भवती महिलाओं, मधुमेह और उच्च जोखिम समूहों में नियमित स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है।”
वहीं, डॉ. शालू कक्कड़, प्रसूति एवं स्त्री रोग, का कहना है कि प्रेग्नेंसी में थायरॉइड डिसऑर्डर अक्सर पकड़ में नहीं आते, क्योंकि इसके लक्षण सामान्य गर्भावस्था जैसे लगते हैं। “लेकिन बिना इलाज के यह मां की सेहत और बच्चे की ग्रोथ व डेवलपमेंट दोनों को प्रभावित कर सकता है। एक साधारण ब्लड टेस्ट से शुरुआती स्तर पर ही इसका पता लगाया जा सकता है और सही इलाज से ज्यादातर मामलों को सुरक्षित रूप से मैनेज किया जा सकता है,” उन्होंने बताया।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सुझाव है कि गर्भवती महिलाओं के लिए थायरॉइड स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाएं और जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने के साथ-साथ समुदाय स्तर पर लक्षण पहचान और समय पर जांच को लेकर शिक्षा दी जानी चाहिए।
