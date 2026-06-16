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राजस्थान में प्री-मानसून की दस्तक, जून की 45% बारिश पूरी, 4 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में जून महीने के दौरान औसतन 55 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार अब तक राज्य में करीब 25 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य औसत का लगभग 45 प्रतिशत है।

राजस्थान में प्री-मानसून की दस्तक, जून की 45% बारिश पूरी, 4 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट

राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। लगातार आंधी और बारिश के कारण प्रदेशभर में गर्मी का असर कमजोर पड़ा है और कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 26 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 19 जिलों के लिए यलो अलर्ट घोषित किया गया है।

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मौसम प्रणाली के चलते जून माह की औसत बारिश का करीब 45 प्रतिशत हिस्सा अब तक पूरा हो चुका है। वहीं दिल्ली में खराब मौसम के कारण चार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा।

चूरू में दिन में छाया अंधेरा, कई इलाकों में बारिश

सोमवार को चूरू, सीकर, जयपुर और अलवर सहित कई जिलों में तेज आंधी चली। चूरू में धूल भरी आंधी इतनी तेज थी कि दिन में ही करीब 20 मिनट तक अंधेरे जैसे हालात बन गए। रेत के बवंडर से आसमान मटमैला हो गया और दृश्यता काफी कम हो गई। बाद में चूरू और सादुलपुर क्षेत्र में मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई।

आंधी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। 11 केवी लाइन के तीन पोल टूट गए, जबकि एक ट्रांसफार्मर भी जल गया। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई।

जून की औसत बारिश का 45 प्रतिशत पूरा

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में जून महीने के दौरान औसतन 55 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार अब तक राज्य में करीब 25 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य औसत का लगभग 45 प्रतिशत है।

पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अब भी सामान्य से कम वर्षा हुई है।

खराब मौसम से प्रभावित हुई हवाई सेवाएं

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण चार उड़ानों को जयपुर एयरपोर्ट की ओर मोड़ना पड़ा। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की रांची-दिल्ली फ्लाइट, एयर इंडिया की वेंकूवर-दिल्ली फ्लाइट, चीन से दिल्ली आ रही एक अंतरराष्ट्रीय कार्गो फ्लाइट और इंडोनेशिया के डेंपसर से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट शामिल हैं।

जयपुर एयरपोर्ट पर इन विमानों को सुरक्षित लैंड कराया गया, जिसके बाद मौसम सामान्य होने पर आगे की उड़ानें संचालित की गईं।

फलोदी सबसे गर्म, लेकिन कई शहरों में तापमान गिरा

पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान फलोदी में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 41.3, बाड़मेर में 40.6, टोंक के वनस्थली में 40, दौसा में 39.5, बीकानेर में 39.2 और कोटा में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

दूसरी ओर सीकर में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई। यहां अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो रविवार की तुलना में करीब 5 डिग्री कम है।

प्रमुख शहरों में ऐसा रहा मौसम

जयपुर में दिनभर बादल छाए रहे और धूप का असर कम रहा। शाम के समय कई इलाकों में धूलभरी आंधी चली। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक ऐसे ही मौसम की संभावना जताई है।

अजमेर में अधिकतम तापमान 37.1 और न्यूनतम 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह तक 1.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली।

उदयपुर में अधिकतम तापमान 36.5 और न्यूनतम 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में बादल छाए रहने से तापमान नियंत्रित रहेगा।

अलवर में दोपहर बाद मौसम बदला और शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी चली। वहीं कोटा और जोधपुर में भी गर्मी का असर अपेक्षाकृत कम रहा, हालांकि उमस बनी हुई है।

अगले तीन दिन राहत के संकेत

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगी। कई जिलों में तेज हवाएं, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है तथा लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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