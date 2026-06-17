राजस्थान में प्री-मानसून मेहरबान; तापमान में 13 डिग्री तक गिरावट

पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के 10 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा वर्षा झुंझुनूं जिले के मलसीसर में 66 एमएम दर्ज हुई। इसके अलावा पिलानी में 54 एमएम, गुढ़ागौड़जी में 47 एमएम, झुंझुनूं शहर में 45 एमएम,

राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में हुई तेज बारिश और आंधी के बाद मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी प्रदेश के 23 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में तेज हवा, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई है। लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मानसून सिस्टम के प्रभाव से राज्य में गर्मी और उमस में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

झुंझुनूं में सबसे ज्यादा 66 एमएम बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के 10 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा वर्षा झुंझुनूं जिले के मलसीसर में 66 एमएम दर्ज हुई। इसके अलावा पिलानी में 54 एमएम, गुढ़ागौड़जी में 47 एमएम, झुंझुनूं शहर में 45 एमएम, उदयपुरवाटी में 36 एमएम और खेतड़ी में 26 एमएम बारिश हुई।

अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अलवर के कोटकासिम में 30 एमएम, श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में 37 एमएम, विजयनगर में 36 एमएम और चूनावढ़ में 39 एमएम बारिश दर्ज की गई। चूरू शहर में 29 एमएम और सीकर में 25 एमएम वर्षा रिकॉर्ड की गई। जयपुर जिले के शाहपुरा क्षेत्र में भी 9 एमएम बारिश दर्ज की गई।

बारिश से तापमान में भारी गिरावट आंधी और बारिश का सबसे बड़ा असर तापमान पर देखने को मिला है। प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान में 8 से 13 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। चूरू में अधिकतम तापमान 12.2 डिग्री की गिरावट के साथ 29.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिलानी में 12.6 डिग्री की गिरावट के बाद अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

झुंझुनूं में तापमान 8.7 डिग्री गिरकर 27.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि फतेहपुर में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में आई इस बड़ी गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है।

जयपुर में बदला मौसम, चली आंधी राजधानी जयपुर में मंगलवार दोपहर तक मौसम साफ रहा, लेकिन शाम होते-होते मौसम ने करवट ले ली। शहर में बादल छा गए और कई इलाकों में तेज हवाएं चलीं। शाहपुरा क्षेत्र में 9 एमएम बारिश दर्ज की गई, जबकि दिल्ली रोड और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। जयपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

अजमेर, सीकर और अलवर में राहत अजमेर में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिनभर नमी का स्तर अधिक रहने से उमस महसूस हुई, हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है।

सीकर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सुबह से ही बूंदाबांदी और तेज हवा का दौर जारी रहा। यहां अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में 20 जून तक यलो अलर्ट जारी किया गया है।

अलवर में भी पूरे दिन बादल छाए रहे, जिससे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। मौसम विभाग ने जिले में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना जताई है।

कोटा, उदयपुर और जोधपुर में मिला मिला-जुला असर कोटा में दिनभर गर्मी और उमस का असर बना रहा। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम के समय तेज आंधी और हल्की बूंदाबांदी से लोगों को कुछ राहत मिली।

उदयपुर में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शहर का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जोधपुर में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।