राजस्थान में भूकंप का झटका, प्रतापगढ़ रहा केंद्र; 3.9 तीव्रता से हिली धरती

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला कर रख दिया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़Thu, 7 Aug 2025 10:36 AM
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला कर रख दिया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। इसका केंद्र प्रतापगढ़ में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। भूकंप सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर आया, जिससे कुछ सेकंड के लिए धरती में कंपन महसूस किया गया।

प्रतापगढ़ शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में झटके इतने तीव्र थे कि लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कई गांवों में भय और दहशत का माहौल बना रहा। खासतौर पर जिन इलाकों में घर कच्चे या पुराने हैं, वहां के लोग खेतों और खुले मैदानों की ओर भागते नजर आए। कई ग्रामीणों ने दावा किया कि झटकों के साथ जोरदार विस्फोट जैसी आवाज भी सुनाई दी, जिससे लोगों में और ज्यादा डर फैल गया।

इससे पहले एक सप्ताह पहले भी प्रतापगढ़ क्षेत्र में इसी तरह के हल्के भूकंप के झटके दर्ज किए गए थे। लगातार दूसरी बार झटके महसूस होने से लोगों में चिंता का माहौल है।

भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, इस भूकंप का उपकेंद्र 24.09° उत्तरी अक्षांश और 74.88° पूर्वी देशांतर पर स्थित था। हालांकि तीव्रता मध्यम रही, लेकिन इसका असर प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों पर देखा गया।

प्रतापगढ़ जिला प्रशासन की ओर से तत्काल सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने लोगों से अफवाहों से बचने और पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और प्रशासनिक टीमें तैयार हैं।

डॉ. राजोरिया ने विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के निवासियों से अपील की है कि अगर दोबारा झटके महसूस हों तो घबराएं नहीं, बल्कि खुले स्थान पर रहें और किसी भी इमारत या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों।

वर्तमान में जिले के किसी हिस्से से जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। फिर भी प्रशासन की ओर से सभी उपखंडों में टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। पंचायत स्तर तक अधिकारियों को सतर्कता बरतने और आम जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

भूकंप के झटकों के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं। कई लोगों ने लिखा कि उन्होंने ज़मीन में हल्का कंपन महसूस किया और घरों के दरवाज़े-खिड़कियां हिलने लगीं। बहुमंजिला इमारतों में कंपन कुछ ज्यादा महसूस हुआ।

विशेषज्ञों के अनुसार, भूकंप की 3.9 तीव्रता सामान्यत: हल्की मानी जाती है, लेकिन अगर इसका केंद्र जनसंख्या वाले इलाके के नजदीक हो तो नुकसान की आशंका बनी रहती है। राजस्थान आमतौर पर भूकंप के लिहाज से कम संवेदनशील माना जाता है, लेकिन दक्षिणी जिलों—खासकर प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा—में पिछले कुछ समय से हल्की भूकंपीय गतिविधियां बढ़ रही हैं।

राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग इस दिशा में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकारी निर्देशों का पालन करें, घबराएं नहीं और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन से संपर्क करें।

