राजस्थान प्रतापगढ़ में ब्लाइंड मर्डर केस: गहनों के लालच में महिला की निर्मम हत्या

संक्षेप: खेरोट और विरावली के बीच सुनसान खेत में मिली महिला की लाश ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया था। सपना मीणा (28) पुत्री मांगीलाल निनामा, निवासी माण्डलीपाड़ा, घंटाली की यह हत्या न केवल निर्दयता की मिसाल बन गई

प्रतापगढ़ खेरोट और विरावली के बीच सुनसान खेत में मिली महिला की लाश ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया था। सपना मीणा (28) पुत्री मांगीलाल निनामा, निवासी माण्डलीपाड़ा, घंटाली की यह हत्या न केवल निर्दयता की मिसाल बन गई, बल्कि यह भी स्पष्ट कर गई कि कभी-कभी हम सबसे करीब के लोग भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। प्रतापगढ़ पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है।

जानकारी के अनुसार, सपना 06 अक्टूबर को अपने पीहर से प्रतापगढ़ आई थी। वह गांधी चौराहे पर अपने पूर्व परिचित बालुराम मीणा (30), निवासी घंटाली से मिली। बालुराम ने खुद को आर्थिक तंगी में बताया और सपना को विश्वास में ले लिया। उसने सपना को अपने गहनों और सांकली को गिरवी रखने की योजना बनाकर फँसाया। बालुराम ने गहने गिरवी रखवाए और रकम हासिल कर ली, लेकिन सपना जब अपने गहनों या पैसे वापस मांगने लगी, तो बालुराम ने अपने क्रूर इरादे को अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया।

बालुराम ने 08 अक्टूबर की शाम का इंतजार किया। अंधेरा होते ही उसने पहले से तैयार किया गया सफेद तोलिया लिया और सपना को मोटरसाइकिल पर बैठाया। रुपए दिलवाने के बहाने वह उसे विरावली-अरनोद मार्ग पर स्थित सुनसान खेत में ले गया। मौका देखकर उसने तोलिये का उपयोग कर सपना का गला घोंट दिया। घटना इतनी तीव्र थी कि महिला का शव मुंह के बल पड़ा मिला, और गले पर सफेद गमछा बंधा हुआ था।

एसपी बी. आदित्य के निर्देश पर एएसपी परबत सिंह और डीएसपी गजेन्द्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी प्रतापगढ़ ने विशेष जांच टीम गठित की। चूँकि मृतका के पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए संदिग्ध की तलाश तकनीकी फुटेज और सीसीटीवी कैमरों पर निर्भर रही। प्रतापगढ़, खेरोट, अरनोद, सालमगढ़ और घंटाली के 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए।