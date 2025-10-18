Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan pratapgarh blind murder case woman killed for jewellery
राजस्थान प्रतापगढ़ में ब्लाइंड मर्डर केस: गहनों के लालच में महिला की निर्मम हत्या

राजस्थान प्रतापगढ़ में ब्लाइंड मर्डर केस: गहनों के लालच में महिला की निर्मम हत्या

संक्षेप: खेरोट और विरावली के बीच सुनसान खेत में मिली महिला की लाश ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया था। सपना मीणा (28) पुत्री मांगीलाल निनामा, निवासी माण्डलीपाड़ा, घंटाली की यह हत्या न केवल निर्दयता की मिसाल बन गई

Sat, 18 Oct 2025 03:55 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़
share Share
Follow Us on

प्रतापगढ़ खेरोट और विरावली के बीच सुनसान खेत में मिली महिला की लाश ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया था। सपना मीणा (28) पुत्री मांगीलाल निनामा, निवासी माण्डलीपाड़ा, घंटाली की यह हत्या न केवल निर्दयता की मिसाल बन गई, बल्कि यह भी स्पष्ट कर गई कि कभी-कभी हम सबसे करीब के लोग भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। प्रतापगढ़ पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है।

जानकारी के अनुसार, सपना 06 अक्टूबर को अपने पीहर से प्रतापगढ़ आई थी। वह गांधी चौराहे पर अपने पूर्व परिचित बालुराम मीणा (30), निवासी घंटाली से मिली। बालुराम ने खुद को आर्थिक तंगी में बताया और सपना को विश्वास में ले लिया। उसने सपना को अपने गहनों और सांकली को गिरवी रखने की योजना बनाकर फँसाया। बालुराम ने गहने गिरवी रखवाए और रकम हासिल कर ली, लेकिन सपना जब अपने गहनों या पैसे वापस मांगने लगी, तो बालुराम ने अपने क्रूर इरादे को अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया।

बालुराम ने 08 अक्टूबर की शाम का इंतजार किया। अंधेरा होते ही उसने पहले से तैयार किया गया सफेद तोलिया लिया और सपना को मोटरसाइकिल पर बैठाया। रुपए दिलवाने के बहाने वह उसे विरावली-अरनोद मार्ग पर स्थित सुनसान खेत में ले गया। मौका देखकर उसने तोलिये का उपयोग कर सपना का गला घोंट दिया। घटना इतनी तीव्र थी कि महिला का शव मुंह के बल पड़ा मिला, और गले पर सफेद गमछा बंधा हुआ था।

एसपी बी. आदित्य के निर्देश पर एएसपी परबत सिंह और डीएसपी गजेन्द्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी प्रतापगढ़ ने विशेष जांच टीम गठित की। चूँकि मृतका के पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए संदिग्ध की तलाश तकनीकी फुटेज और सीसीटीवी कैमरों पर निर्भर रही। प्रतापगढ़, खेरोट, अरनोद, सालमगढ़ और घंटाली के 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए।

तकनीकी और मनोवैज्ञानिक पूछताछ के बाद बालुराम मीणा को डिटेन किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में बालुराम ने अपने जुर्म को स्वीकार किया और बताया कि उसने हत्या की योजना तब बनाई जब सपना ने पैसे या गहने वापस मांगने शुरू किए। थानाधिकारी घंटाली सोहनलाल, कांस्टेबल मानसिंह और कृष्णपाल सिंह की टीम ने घटना स्थल तक संदिग्ध की लोकेशन ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
Murder

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।