प्रदेश की 37 जिला परिषदों के अंतर्गत आने वाली 419 पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के लिए मतदान हुआ। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चली वोटिंग के बाद मतगणना शुरू हुई और नतीजे आने लगे।

राजस्थान में पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में शुक्रवार को गांवों की सरकार बनाने के लिए सियासी घमासान देखने को मिला। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव के बाद अब पंचायत समितियों में प्रधान की कुर्सी के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। कहीं बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस अपने सदस्यों को एकजुट नहीं रख पाई तो कहीं महज तीन वोटों ने चुनाव का पूरा गणित बदल दिया। भीलवाड़ा के खजूरी में तो नतीजा ऐसा आया, जिसने सभी को चौंका दिया। यहां कांग्रेस के पास 10 सीटों का स्पष्ट बहुमत था, लेकिन प्रधान पद के चुनाव में उसके प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। भाजपा की मनीषा मीणा ने 5 वोट हासिल कर प्रधान की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया।

प्रदेश की 37 जिला परिषदों के अंतर्गत आने वाली 419 पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के लिए मतदान हुआ। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चली वोटिंग के बाद मतगणना शुरू हुई और नतीजे आने लगे। इस दौरान कई जगह निर्विरोध चुनाव भी हुए। हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा उन पंचायत समितियों की रही, जहां बहुमत का दावा करने वाली पार्टियों के हाथ से सत्ता फिसल गई।

खजूरी में कांग्रेस के 10 सदस्य, फिर भी प्रत्याशी को शून्य वोट भीलवाड़ा की खजूरी पंचायत समिति में प्रधान चुनाव का नतीजा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। यहां कांग्रेस के पास 10 सीटों का बहुमत था, लेकिन मतदान में कांग्रेस प्रत्याशी मीरा देवी को एक भी वोट नहीं मिला। भाजपा की मनीषा मीणा को 5 वोट मिले और वे प्रधान निर्वाचित हो गईं। बहुमत के आंकड़े और मतदान के नतीजे के बीच इतना बड़ा अंतर कांग्रेस के भीतर की खींचतान और सदस्यों की भूमिका पर सवाल खड़े करता है।

जालोर में तीन वोटों ने पलट दिया खेल जालोर पंचायत समिति में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यहां कुल 23 सदस्य हैं और कांग्रेस ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। इसके बावजूद प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस को केवल 10 वोट मिले। भाजपा की दुर्गा कंवर ने जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस के तीन वोट क्रॉस होने से भाजपा के पक्ष में सियासी गणित बदल गया और बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी।

उदयपुर में चुनाव से पहले हंगामा, उम्मीदवार के लापता होने का आरोप उदयपुर जिले की भींडर पंचायत समिति में मतदान से पहले ही माहौल गरमा गया। वल्लभनगर की पूर्व कांग्रेस विधायक प्रीति शक्तावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की उम्मीदवार दिव्या तंवर और उनके पति रणजीत सिंह लापता हैं। उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा नेताओं के कब्जे में दोनों को रखा गया है। इस दौरान उन्होंने निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी और वल्लभनगर विधायक दलीचंद डांगी पर भी शक जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भी तनाव की स्थिति बनी। हालांकि, मतदान और मतगणना के बाद भाजपा यहां प्रधान बनाने में सफल रही।

उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों में भी भाजपा ने कई जगह बढ़त बनाई। मावली, भींडर, बड़गांव, खेरवाड़ा, सुलाव और कोटड़ा में भाजपा के प्रधान बने। वहीं वल्लभनगर पंचायत समिति में भाजपा की पूनम मेनारिया निर्विरोध प्रधान चुनी गईं। कांग्रेस के पास केवल एक सदस्य होने के कारण वह अपना प्रत्याशी तक मैदान में नहीं उतार सकी।

कहीं कांग्रेस ने बचाई लाज, कहीं भाजपा को मिली राहत उदयपुर की सायरा पंचायत समिति में कांग्रेस ने अपना बहुमत बरकरार रखा। यहां पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया प्रधान चुने गए। अशोक गहलोत सरकार में राज्यमंत्री रहे गरासिया लगातार तीन विधानसभा चुनाव हारने के बाद इस बार पंचायत समिति चुनाव में उतरे थे। अब वे प्रधान बन गए हैं।

भीलवाड़ा की बनेड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस के भंवर लाल भील ने भाजपा के बालू भील को हराया। भंवर लाल को 12 और बालू भील को 5 वोट मिले। वहीं रायपुर में भाजपा की केसर देवी जाट ने कांग्रेस प्रत्याशी संदीप त्रिवेदी को हराया। केसर देवी को 10, संदीप त्रिवेदी को 4 वोट मिले, जबकि एक वोट नोटा में गया।

पोकरण में जीत से कांग्रेस खेमे में जश्न पोकरण में जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के निवास पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और जीत का जश्न मनाया। इस दौरान विधानसभा प्रभारी अंकुर चौधरी सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।