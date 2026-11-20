पोपटलाल के चुनावी सफर पर नजर डालें तो उन्होंने राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं चुना। उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा से लेकर गांव की सरकार के चुनाव तक में ताल ठोकी।

स्थानीय राजनीति में भी उनका चुनावी सफर काफी लंबा रहा है। पोपटलाल पांच बार सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं।

चुनावी राजनीति में कुछ उम्मीदवार जीत के लिए मैदान में उतरते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं, जिनके लिए चुनाव लड़ना ही जुनून बन जाता है। राजस्थान के बालोतरा जिले में एक ऐसे ही प्रत्याशी की कहानी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। लोकसभा से लेकर गांव की सरकार तक के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके पोपटलाल को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। लगातार 15वीं बार चुनावी मैदान में उतरने के बावजूद वे जीत का स्वाद नहीं चख सके। इस बार उन्हें महज 35 वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रहे।

पोपटलाल ने सिवाना पंचायत समिति के वार्ड संख्या-9 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें उम्मीद रही होगी कि इस बार मतदाताओं का समर्थन उनकी राजनीतिक यात्रा को नया मोड़ देगा, लेकिन चुनाव परिणाम ने एक बार फिर उनके खाते में हार दर्ज कर दी। खास बात यह है कि उनकी यह हार कोई सामान्य चुनावी शिकस्त नहीं, बल्कि लगातार 15वीं हार है।

लोकसभा से पंचायत तक, हर चुनाव में आजमाई किस्मत पोपटलाल के चुनावी सफर पर नजर डालें तो उन्होंने राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं चुना। उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा से लेकर गांव की सरकार के चुनाव तक में ताल ठोकी। वे अब तक चार बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा चार बार विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं।

स्थानीय राजनीति में भी उनका चुनावी सफर काफी लंबा रहा है। पोपटलाल पांच बार सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं, एक बार जिला परिषद सदस्य बनने के लिए भी उन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर मतदाताओं से समर्थन मांगा था। इन सभी चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ने का अपना सिलसिला जारी रखा।

2009 के लोकसभा चुनाव में रहे थे तीसरे नंबर पर पोपटलाल के राजनीतिक सफर में साल 2009 का लोकसभा चुनाव भी खास रहा। उस समय उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में वे जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन तीसरे स्थान पर रहकर उन्होंने अपनी राजनीतिक मौजूदगी जरूर दर्ज कराई थी। इसके बाद भी उन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी नहीं बनाई और अलग-अलग चुनावों में लगातार अपनी किस्मत आजमाते रहे।

पति-पत्नी दोनों ने ठोकी ताल, लेकिन नहीं खुला जीत का खाता इस बार के चुनाव में पोपटलाल के साथ उनके परिवार की ओर से भी चुनावी मैदान में दावेदारी देखने को मिली। उनकी पत्नी गीता देवी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। माना जा रहा था कि इस बार परिवार के खाते में कम से कम एक जीत आ सकती है, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें भी समर्थन नहीं दिया। नतीजतन, पति-पत्नी दोनों को हार का सामना करना पड़ा।

हार के बाद भी चुनाव लड़ने का जुनून बरकरार पोपटलाल की लगातार 15 चुनावी हार की कहानी इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने हार के बावजूद चुनाव लड़ने का हौसला नहीं छोड़ा। आमतौर पर लगातार कुछ हार मिलने के बाद उम्मीदवार चुनावी राजनीति से दूरी बना लेते हैं, लेकिन पोपटलाल का मामला अलग है। वे हर बार नए उत्साह के साथ मैदान में उतरते हैं और अपनी दावेदारी पेश करते हैं।