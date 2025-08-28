आख़िर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान में भिड़ गए मंत्री-विधायक? डोटासरा बोले- राज बदलने पर BJP नेताओं का क्या होगा?

राजस्थान की सियासत में इस वक्त कामां से बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी का बयान आग में घी का काम कर रहा है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि आखिर नगर में कांग्रेसी प्रधान को क्यों नहीं हटाया जा रहा। नौक्षम ने खुले मंच से कहा- “आप सरकार में मंत्री हैं।

राजस्थान की सियासत में इस वक्त कामां से बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी का बयान आग में घी का काम कर रहा है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि आखिर नगर में कांग्रेसी प्रधान को क्यों नहीं हटाया जा रहा। नौक्षम ने खुले मंच से कहा- “आप सरकार में मंत्री हैं। कोई प्रधान ऐसे नहीं हटता। आपको भी इन्क्वायरी करवानी चाहिए। आप भी ऐसा कीजिए। अपने समाज के बीजेपी समर्थित कार्यकर्ता को प्रधान बनाइए। ताकि हम भी कह सकें कि कांग्रेस के बनाए हुए प्रधान को हटाकर बीजेपी का प्रधान बना दिया है।”

नौक्षम यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने और बड़ा बयान देते हुए कहा- “भरतपुर लोकसभा में जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने अपनी विधानसभा में कांग्रेस के प्रधान हटाए हैं और बीजेपी समर्थित प्रधानों को बैठाया है। आप भी अपने समाज में से किसी को प्रधान बनाइए।” इस बयान के सामने आते ही सियासी भूचाल आ गया और कांग्रेस ने इसे बीजेपी की असलियत बताकर हमला तेज कर दिया।

बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा- “भाजपा सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र की हत्या कैसे करती है, जरा भाजपा विधायक की जुबानी सुनिए।”

डोटासरा ने आगे लिखा- “जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, उसके सबूत खुद सत्ताधारी दल की विधायक दे रही हैं। इसका साफ मतलब है कि भाजपा ने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करते हुए जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधियों को सत्ता के दुरुपयोग से हटाया। भाजपा ने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की खुलेआम हत्या की है।”

उन्होंने नौक्षम चौधरी को तंज कसते हुए लिखा- “धन्यवाद नौक्षमजी, जो आपने हिम्मत करके सच्चाई सबके सामने रखी। लेकिन आपकी यह स्वीकारोक्ति खतरनाक है। अगर भाजपा ने इसे परंपरा बना लिया तो सरकार बदलते ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाना सामान्य हो जाएगा। इससे लोकतंत्र का ढांचा ढह जाएगा और जनता के वोट की कोई कीमत नहीं रह जाएगी।”

डोटासरा ने और भी बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने लिखा- “क्या भाजपा के लिए कानून और संविधान का अब कोई महत्व नहीं रह गया है? क्या भाजपा नेताओं को लगता है कि वह हमेशा सत्ता में रहेंगे? भाजपा नेताओं को सोचना चाहिए कि तीन साल बाद सरकार बदलेगी, तब उनकी स्थिति क्या होगी? अगर सत्ता में बैठी सरकार ही संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाने लगे तो यह लोकतंत्र की सरासर हत्या है।”

इधर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी नौक्षम चौधरी के बयान को हथियार बनाकर भाजपा को घेरा। उन्होंने X पर लिखा- “कामां विधायक नौक्षम चौधरी ने भाजपा की अलोकतांत्रिक और अनैतिक मंशा को स्पष्ट कर दिया है। पिछले दिनों मैंने कहा था कि एक-एक कर प्रधान, चेयरमैन आदि को हटाने की बजाय एक कानून बनाकर हटा दे। भरतपुर में एक-एक कर हटाए गए प्रधानों के पीछे की सच्चाई विधायक महोदया के बयान से उजागर हो रही है। इनके बयान से भाजपा की सोच और मंत्री-विधायक का झगड़ा सार्वजनिक हो गया है।”

जूली के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस इस मामले को पूरी तरह से बीजेपी की अंदरूनी कलह और सत्ता के दुरुपयोग से जोड़कर जनता के बीच भुनाना चाहती है।

वहीं अब मामला तूल पकड़ता देख खुद भाजपा भी बचाव की मुद्रा में आ गई है। पार्टी ने कामां विधायक नौक्षम चौधरी से उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा- “भाजपा का आचरण और परम्परा नहीं है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाकर किसी और को पद पर बैठाया जाए। चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस का रहा है।”