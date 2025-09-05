rajasthan politics madan rathore on govind singh dotasra statement अच्छा व्यक्ति था डोटासरा, लेकिन अब बिगड़ गया; जानिए BJP चीफ मदन राठौड़ ने ऐसा क्यों कहा, Jaipur Hindi News - Hindustan
अच्छा व्यक्ति था डोटासरा, लेकिन अब बिगड़ गया; जानिए BJP चीफ मदन राठौड़ ने ऐसा क्यों कहा

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 5 Sep 2025 11:19 PM
राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला है। जयपुर देहात की कार्यकारिणी के अभिनंदन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने कहा कि डोटासरा कभी अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन अब उनमें गिरावट आ गई है।

राठौड़ ने कहा कि, “डोटासरा अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इन दिनों बिगड़ गया। उसने अपने व्यक्तित्व को समाप्त करने की दिशा में कई आत्मघाती कदम उठाए हैं। मैं उनके साथ विधानसभा में रहा हूं। हम मानते थे कि वो उभरता हुआ नेता है और अपनी प्रतिभा को ठीक ढंग से विकसित कर रहा है। लेकिन आज विपक्ष की भूमिका में भी वे पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। शब्द चयन में भी बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं।”

बीजेपी नेता यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सदन में भी डोटासरा का आचरण ठीक नहीं रहा। “आसन पर आक्रामक तरीके से चले गए और फिर सदन में जाना ही बंद कर दिया। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन असल में वो विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभाने में नाकाम हैं।”

मदन राठौड़ ने डोटासरा पर अपने ही वरिष्ठ विधायक को अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पारीक ने अगर कोई बात कह दी थी तो उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं थी। पारीक समझदार और स्वाभिमानी नेता हैं। उनसे घर बुलाकर या पार्टी फोरम पर बात की जा सकती थी। लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरह की निंदा करना बेहद अनुचित था।”

राठौड़ ने यह भी जोड़ा कि इस तरह का व्यवहार संगठन को बिखेरने का काम करेगा। “अब यह संगठन बिखरने वाला है। इन हालातों में यह एकजुट होकर नहीं चल सकते।”

राठौड़ ने अपने हमले को और धार देते हुए डोटासरा की तुलना अशोक गहलोत से कर दी। उन्होंने कहा, “डोटासरा ने राजेंद्र पारीक को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, ठीक उसी तरह जैसे गहलोत ने सचिन पायलट को किया था। गहलोत ने पायलट को नकारा और निक्कमा कहा था। नतीजा यह हुआ कि दोनों एक नहीं हो पाए।”

उन्होंने कहा कि जैसे पायलट के मन में चुभन बैठी है, वैसे ही अब राजेंद्र पारीक के मन में भी यह बात बैठ जाएगी कि मुझे सार्वजनिक मंच से अपमानित किया गया। “कभी डोटासरा उन्हें पास लाना भी चाहेंगे तो यह जख्म ताजा रहेगा और संगठन में खटास बनी रहेगी।”

राठौड़ के इस बयान ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को लेकर बीजेपी नेता का यह तीखा हमला आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। खासकर तब, जब कांग्रेस खुद ही अंदरूनी खींचतान से जूझ रही हो।

राठौड़ के शब्दों में साफ झलक रहा था कि वे डोटासरा को एक समय में उभरता हुआ चेहरा मानते थे, लेकिन अब उन्हें गिरते हुए नेता के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार डोटासरा का आक्रामक और अपमानजनक रवैया न केवल पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि संगठन की एकजुटता को भी खत्म कर रहा है।

