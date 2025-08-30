आहत हुए तो माफी मांगता हूं,वे मेरे बड़े भाई हैं; किरोड़ी-बेनीवाल आमने-सामने से सुलह तक

राजस्थान की राजनीति में बीते दिनों आमने-सामने आए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच अब सुलह हो गई है।

डॉ. किरोड़ी ने बयान दिया कि अगर मेरे शब्दों से हनुमान बेनीवाल आहत हुए हैं तो मैं मीडिया के सामने माफी मांगता हूं। इसके जवाब में बेनीवाल ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी से अपने करीबी नरेश मीणा को जेल से छुड़वाने की मांग रखी।

बेनीवाल ने कहा कि नरेश मीणा से डॉ. किरोड़ी का झगड़ा हुआ था। वो आपके ही समाज का बच्चा है। आपकी उम्र और उसमें काफी अंतर है। उसने हमेशा आपके लिए लड़ाई लड़ी है। उस बच्चे को जेल में डाल रखा है। उसे जेल से छुड़वाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि मैंने भी आपके लिए लड़ाई लड़ी है। मुझे उप-चुनाव हरवाने में सब लोग मिल गए थे। मेरा एमएलए फंड का 5 करोड़ रोक लिया गया। मैं डॉक्टर साहब का सम्मान करता हूं। उनके आस-पास कुछ घटिया लोग रहते हैं, जो उन्हें बरगलाते हैं।

बेनीवाल बोले कि हम आपके काम आए, आप हमारे काम आएं। अगर मैं आहत हुआ तो आरोप लगा दिए। हमारा तो टारगेट है कि हम भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। डॉक्टर साहब ने भी लड़ाई लड़ी है।

दरअसल, 27 अगस्त को कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और RLP सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच एक टीवी चैनल के लाइव शो में बहस हो गई थी। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे को चोर और लुटेरा तक कह दिया था।

डॉ. किरोड़ी ने कहा था- “तुम लुटेरे हो, चोर हो। मैंने खुद हाथ से पैसे दिए हैं।”

इसके जवाब में बेनीवाल ने पलटवार किया- “लुटेरे आप हो। आप चोरों को बचाते हो। अपनी हद में रहकर बात करो।”

करीब चार मिनट तक दोनों नेताओं के बीच तीखी झड़प चली और उन्होंने एक-दूसरे को खरी-खोटी सुनाई।

बेनीवाल ने बाद में कहा कि हम आमने-सामने होते तो झगड़ा भी नहीं होता। टीवी वालों ने मुद्दा ही घुमा दिया। मैंने कहा था कि सरकार पर्दा डाल रही है, लेकिन टीवी वालों ने मेरे हवाले से कह दिया कि डॉक्टर साहब पर्दा डाल रहे हैं। इस तरह से हमें लड़ाया गया और चैनल ने टीआरपी बढ़ाई।

इस विवाद ने दोनों नेताओं के समर्थकों को भी नाराज कर दिया था। दरअसल, किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल लंबे समय से अच्छे रिश्ते रखते आए हैं। जब किरोड़ी ने बीजेपी से अलग होकर पार्टी बनाई थी, तब भी उनके और बेनीवाल के बीच सियासी गठबंधन था। दोनों एक मंच पर दिखाई देते थे।

ऐसे में उनके समर्थकों को यह झगड़ा रास नहीं आया। उन्हें डर था कि इस तरह के सार्वजनिक विवाद से पर्सेप्शन पर असर पड़ेगा और दोनों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही वजह रही कि दोनों नेताओं ने तुरंत अपने तेवर बदल लिए और सुलह कर ली।

सियासी गलियारों में यह माना जा रहा है कि इस विवाद से दोनों नेताओं को यह अहसास हो गया है कि सार्वजनिक झगड़े से फायदा किसी और को होगा और नुकसान इन्हें झेलना पड़ेगा। यही कारण है कि दोनों ने रिश्ते सुधारने में देर नहीं की।