बंगलों के दरवाज़े लोगों को खुले नहीं मिलते, राजस्थान PCC चीफ डोटासरा ने CM से कर दिया निवेदन

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मंत्रियों की जनसुनवाई, ईआरसीपी परियोजना और शेखावाटी को यमुना जल उपलब्ध कराने के वादों को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। डोटासरा ने कहा कि सरकार के मंत्री न तो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और न ही आमजन की समस्याएं सुन रहे हैं।

डोटासरा ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा, “मैं हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि कम से कम अपने मंत्रियों की सुनवाई कर लो। बेचारे मंत्री रो रहे हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता।” उन्होंने आरोप लगाया कि सुधांश पंत द्वारा लगाए गए स्पेशल असिस्टेंट (SA) मंत्रियों की कोई सुनवाई ही नहीं करते, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

ईआरसीपी और यमुना जल के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए डोटासरा बोले, “मैं लिखकर दे सकता हूं कि शेखावाटी में यमुना का पानी नहीं आएगा। इनके कार्यकाल में ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनने वाली है।” उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने संसद में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से इनकार कर दिया है, और राज्य सरकार इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है।

डोटासरा ने कहा कि सरकार पिछले दो वर्षों में यमुना जल परियोजना की डीपीआर तक तैयार नहीं कर सकी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “डीपीआर नहीं बनी, बजट नहीं है… फिर भी भागीरथ बनकर फोटो खिंचवा रहे हैं।

सरकारी मंत्रियों की जनसुनवाई पर सवाल उठाते हुए डोटासरा ने दावा किया कि मंत्रियों के दरवाजे खुले होने की बातें सिर्फ कागजों में हैं। उन्होंने कहा, “सिविल लाइंस के बंगलों में जाकर देख लो, अगर एक भी मंत्री का दरवाजा खुला मिल जाए तो मान लूंगा कि वे लोगों की सुनवाई कर रहे हैं। मंत्री चुपचाप गाड़ी से निकलते हैं और चुपचाप लौट आते हैं। कार्यकर्ताओं और जनता से कोई सरोकार नहीं बचा है।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रभारी मंत्री जब जिलों का दौरा करते हैं तो कार्यकर्ता उनसे मिलने तक नहीं आते, क्योंकि यह धारणा बन चुकी है कि मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं होती।

राज्य सरकार के मंत्रियों पर बयानबाजी को लेकर भी डोटासरा आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव जानबूझकर नहीं कराए जा रहे और मंत्री बयान बदलने में माहिर हैं। “महीने-दो महीने तो छोड़ो, ये मंत्री दिन में तीन बार बयान बदल देते हैं।” उन्होंने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का नाम लेते हुए कहा कि वे तो पाँच मिनट में ही अपनी बात से पलट जाते हैं।

डोटासरा ने मुख्यमंत्री के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अंता उपचुनाव का परिणाम सरकार की दो साल की गवर्नेंस की परीक्षा होगा। इस पर कटाक्ष करते हुए डोटासरा बोले, “अंता में इनका बंटाधार हो गया, 16 हजार वोटों से हराए गए। झूठ ही इनकी सरकार की नींव है। जनता अब सब समझ चुकी है।