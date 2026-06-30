Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान पुलिस में तबादलों की बड़ी सूची जारी, 100 इंस्पेक्टरों का हुआ ट्रांसफर

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Follow us on Google News
share

तबादला सूची में कई जिलों और पुलिस इकाइयों में लंबे समय से कार्यरत निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं और विभागीय कार्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल किया गया है।

राजस्थान पुलिस में तबादलों की बड़ी सूची जारी, 100 इंस्पेक्टरों का हुआ ट्रांसफर

राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेशभर के 100 इंस्पेक्टर (पुलिस निरीक्षक) के तबादला आदेश जारी किए हैं। इन तबादलों के तहत विभिन्न जिलों, पुलिस रेंज और विशेष इकाइयों में कार्यरत निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

एडीजी बीजू जॉर्ज जोसफ ने जारी किए आदेश

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेशों पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) बीजू जॉर्ज जोसफ के हस्ताक्षर हैं। आदेश के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेशभर में हुआ प्रशासनिक फेरबदल

तबादला सूची में कई जिलों और पुलिस इकाइयों में लंबे समय से कार्यरत निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं और विभागीय कार्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल किया गया है।

तुरंत प्रभाव से लागू होंगे आदेश

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्यमुक्त होकर नई तैनाती पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। यह तबादला सूची पुलिस विभाग के नियमित प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा मानी जा रही है।

खबर अपडेट की जा रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Transfer

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।